Miss Grand Prix, sfila la bellezza alla Chiusa di Agugliano

AGUGLIANO - Festa di fine estate domenica 30 agosto alle ore 21 presso il ristorante Il Country alla Chiusa di Agugliano. Con l’organizzazione dell’agenzia civitanovese Full Service di Manuela Flamini, la serata sarà caratterizzata dal concorso nazionale Miss Grand Prix, a cui si abbinerà anche qualche uscita dei ragazzi che partecipano all’altro concorso nazionale Mister Italia. «Saranno molte le bellezze marchigiane che sfileranno durante la serata – dice Manuela Flamini della Full Service – con tante sorprese per gli spettatori, a cominciare dalle performance di alcuni ragazzi che prendono parte a Mister Italia e ad una coppia di cantanti che allieteranno l’evento».



Miss Grand Prix è una manifestazione che offre alle partecipanti la possibilità di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo mentre Mister Italia è ormai giunto alla 41esima edizione ed è divenuto un fenomeno di costume molto atteso e unico nel suo genere. Sandro e Fabrizio del ristorante Il Country hanno condiviso con entusiasmo la scelta di organizzare l'evento reso possibile dalla sensibilità di alcuni sponsor. Per informazioni e prenotazioni per la cena nell'attesa dell'evento si può telefonare al 3391010230.