Affari tuoi, Loredana (Liguria) tenta il tutto per tutto ma si deve accontentare di 500 euro

"Affari tuoi", penultima puntata con la Liguria in gioco e con Loredana chiamata a sfidare la fortuna. E le prime indicazioni sembrano interessanti: non solo per il pacco 13 che gli capita ma anche per le scelte con tanti "blu" che escono di scena per un entusiasmo crescente con la prima offerta di 30mila euro che però viene rifiutata.

E all'improvviso il gioco da divertente diventa difficile perchè in quattro scelte arrivano i due pacchi più importanti, quelli da 300mila euro e da 200mila euro con la successiva proposta di 15mila euro che viene anche questa cestinata.

Scenario tutt'altro che facile, Loredana a questo punto decide di cambiare il pacco: addio al 13 iniziale e scelta che cade sul 9 con quel pacco - subito aperto - che conteneva 30mila euro. Altre scelte, altre emozioni e la richiesta di aprire il pacco delle Marche che contiene 20 mila euro.

Siamo a quattro pacchi dalla fine: ancora in gioco tr ai blu quello da 10 e 500 euro e quelli da 10 e 75mila tra i rossi. Esce il pacco da 10mila euro e il "dottore" adesso propone 14mila euro. Cosa fare? Lunga riflessione, attenta analisi e poi la scelta di dire anche questa volta "no".

E le speranze crescono perchè esce un altro pacco blu, restano così quelli da 500 euro e da 75mila con Loredana che continua a chiedere 50mila euro mentre il dottore ne propone 22. Scelta non facile. Anche qualche lacrima quando Loredana ricorda una persona speciale che non è più con lei e la scelta di non accettare i 22mila e di tentare il tutto per tutto. Ma non va bene perchè il pacco di Loredana contiene 550 euro, i 75mila euro erano nel 20 quello abbinato alla Basilicata.