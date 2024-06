Adele, il commento omofobo di un fan al concerto. Lei interrompe lo show: «Sei ridicolo»

Si è aperto il mese del Pride e tristemente non si sono chiuse le polemiche che si porta dietro ogni anno. A darci un taglio e a rispondere per le rime a un commento inopportuno questa volta è stata la cantautrice pop Adele, che sabato scorso durante un suo concerto ha rimproverato uno spettatore che aveva detto ad alta voce «il Pride fa schifo».

Non appena il pubblico ha capito cosa stesse succedendo, si è armato di smartphone per fare un video alla risposta della cantante britannica: «Sei venuto al mio c***o di spettacolo per dire che il Pride fa schifo? Sei ridicolo». Adele ha quindi fermato il concerto per chiudere quella spiacevole parentesi aperta dallo spettatore lanciatosi nel commento omofobo gratuito: «Se non hai niente di carino da dire, allora stai zitto».

Sul categorico intervento della cantante si sono levati gli applausi del Caesars Palace’s Colosseum di Las Vegas, all'interno del quale non c'era evidentemente spazio per l'odio, prontamente respinto al mittente dalla protagonista della serata.

Il supporto alla comunità LGBTQI+

Adele nella sua carriera ha vinto Grammy, Brit Awards, Billboard Music Awards, un Emmy, un Golden Globe e un Oscar, il suo ultimo album, "30" è uscito a fine 2021.

La cantautrice inoltre non ha mai nascosto la sua vicinanza e il suo supporto per la comunità LGBTQI+: nel giugno 2016 ad esempio ha dedicato il suo concerto ad Anversa, in Belgio, alle vittime della sparatoria avvenuta ad Orlando, in Florida, nella quale persero la vita 49 persone. «I legami che ho sviluppato con i miei amici gay sono molto forti, e grazie a loro sono diventata spericolata, senza avere paura di nulla».

Il plauso nei confronti del gesto di Adele non si è limitato chiaramente alla sola platea del concerto, ma ha ricevuto innumerevoli segni di apprezzamento su tutti i canali social da parte di colleghi e non, affinché sia un Pride Month libero e sicuro da attacchi di odio.