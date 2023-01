Adam Rich, morto l'ex bambino de “La famiglia Bradford": era il più piccolo del telefilm cult

Adam Rich, l'ex star bambino che interpretava Nicholas Bradford nel telefilm “La famiglia Bradford”, è morto all'età di 54 anni. Lo riferisce TMZ. Rich è apparso nello show durante le sue cinque stagioni dal 1977 al 1981, dove ha interpretato il figlio dai capelli da paggetto di Tom Bradford (Dick Van Patten). Secondo TMZ, Rich è morto sabato nella sua casa di Los Angeles.

Adam Rich, Star of Eight Is Enough, Dead at 54 https://t.co/GGiuS6Hdgo

— People (@people) January 8, 2023