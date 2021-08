Otello e Attacchi di Swing per il festival Piazze, tappe ad Acqualagna e a Sassocorvaro

ACQUALAGNA - Il festival “Piazze” che per tutta l’estate attraversa i più bei borghi del Montefeltro con un fitto calendario di spettacoli dal vivo e laboratori teatrali abbinati alla visita di luoghi di interesse culturale o paesaggistico, prosegue ad Acqualagna, in Piazza Mattei, martedì 17 agosto alle ore 21,15 con Otello: tragicommedia dell’arte per la regia di Carlo Boso, che reinventa il capolavoro shakespeariano grazie al linguaggio travolgente della commedia dell’arte, genere di cui è considerato uno dei massimi esperti al mondo.

Un’occasione per (ri)scoprire un classico del teatro in una chiave originale e per esplorare la Riserva naturale del Furlo, uno dei paradisi dell’entroterra marchigiano, visitabile con un’escursione guidata prima dello spettacolo grazie alla promozione spettacolo + escursione a 10€, prenotazione obbligatoria su info@urbinoteatrourbano.it o telefonando al 3475182204. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Acqualagna, La Macina Terre Alte e Club per l’Unesco di Urbino e Montefeltro.

Musica e comicità sono gli ingredienti esplosivi di Attacchi di Swing in programma a Sassocorvaro giovedì 19 agosto alle ore 21,15. Guidato da Alessandro Mori e Corrado Caruana, un clarinettista votato alla comicità e un virtuoso della chitarra che scala la tastiera a velocità vertiginose, il pubblico è trascinato in un viaggio incalzante alla scoperta di personaggi della musica attraverso il gioco e una serie di irresistibili gag comiche. Abbinata allo spettacolo la visita alla magnifica Rocca Ubaldinesca, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Sassocorvaro Auditore e Club per l’Unesco di Urbino e Montefeltro, è possibile prenotare la speciale promozione spettacolo più visita a 10 euro scrivendo a info@urbinoteatrourbano.it o telefonando al 3475182204 o al 3755569162.

