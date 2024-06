Una città intera che si tinge di giallo: dal 24 al 29 giugno Cattolica ospiterà storie, podcast, musica e cinema dedicati al noir e al true crime con la 51esima edizione del Mystfest che si aprirà con la presenza del regista e sceneggiatore americano Abel Ferrara che torna al festival dopo avervi partecipato nel 1991 con King of New York e con una retrospettiva dei suoi lavori più importanti.

La crescita continua

«Il Mystfest cresce ancora: nel numero e nel valore degli autori coinvolti, nel programma degli appuntamenti, nel respiro internazionale, nelle collaborazioni pregiate, come quelle con Lonely Planet e OnePodcast. - spiega la direttrice artistica Simonetta Salvetti - Partnership che arricchiscono il palinsesto del festival sia come contenuti che in termini di visibilità e di coinvolgimento di target differenti per età e vocazioni. Un format che parla linguaggi diversi, dal cinema alla letteratura, dalla musica al racconto podcast e del fumetto, in grado di intercettare un pubblico sempre più ampio e di sintonizzarsi con i nuovi stili narrativi». Serata evento quindi il 24 giugno dedicata alla carriera di Abel Ferrara (in cui si potrà anche assistere alla proiezione proprio di King of New York e di Tommaso, film del 2019 con Willem Dafoe), seguita dalla masterclass, che terrà nel pomeriggio di martedì 25 giugno, riservata a un numero limitato di iscritti (appuntamenti a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite). Ad Abel Ferrara verrà inoltre consegnato il Premio Pinketts, istituito nel 2019 in onore dell’indimenticabile scrittore, giornalista investigativo e membro storico della giuria del concorso. Ma il Mystfest, da anni, si distingue proprio per la molteplicità dei linguaggi indagati in onore del giallo e del mistero: dagli incontri con gli autori e le presentazioni delle novità letterarie, alla novità dei podcast (inaugurata l’anno scorso) che quest’anno, il 28, vedrà la partnership con OnePodcast; dalla musica, con la sonorizzazione dal vivo (il 26) del film di Tod Browning The Mystic (ad eseguirla Roberta Sammarelli, bassista dei Verdena, e Collettivo Soundtracks 2024), alle mostre (prosegue fino al 29 quella di Andrea Pazienza e si inaugura Matite in giallo, dedicata ai fumetti) e le visite guidate (sia ai musei di Cattolica che alle dimore storiche tra cui Villa Marconi e Villa Fulgida). Altro evento speciale (27/6) con il racconto di una storia archiviata troppo in fretta, quella di Mario Scrocca, morto nel 1987 a Regina Coeli in circostanze mai chiarite. A raccontarla Valentina Mira, autrice di “Dalla stessa parte mi troverai”, insieme a Rossella Scarponi, la vedova di Mario Scrocca.

Lo spazio al talk

Altra novità, uno spazio dedicato al talk “Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d’Italia”, a cura del critico gastronomico Luca Iaccarino in dialogo con Fulvio Marino, mugnaio e panificatore, in collaborazione con UlisseFest. Serata finale dedicata ai premiati della 51° edizione del Gran Giallo (giuria composta da Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Gabriella Genisi, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Piergiorgio Nicolazzini, Barbara Perna, Ilaria Tuti, Franco Forte e Simonetta Salvetti). Verranno consegnati anche il Premio Tedeschi e il Premio Altieri.