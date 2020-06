44 Gatti 2, i nuovi episodi della seconda stagione su Rai Yoyo

ANCONA - I quattro mici più simpatici della tv sono di nuovo pronti a entusiasmare il pubblico di tutta Italia con le loro nuove avventure! 44 Gatti, il cartone che ha conquistato il cuore di grandi e piccini, torna con nuovi episodi da lunedì 29 giugno, alle 19.10 su Rai Yoyo. La serie, disponibile anche su RaiPlay, sarà trasmessa tutti i giorni anche alle 8.35 e alle 13.15.



Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. E dopo aver ‘gattizzato’ le emittenti televisive e le piattaforme streaming di tutto il mondo, il nuovo capitolo del classico prescolare made in Italy firmato Rainbow si prepara a stabilire un nuovo record reso possibile dalla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali e ai contenuti educativi.



In questa nuova stagione di 52 episodi, i Buffycats e la loro adorabile Nonna Pina sono accompagnati da nuovi esilaranti amici animali e umani, affrontano missioni sempre più ‘a prova di gatto’ e stupiscono il pubblico con tantissime sorprese. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica fa di 44 Gatti una serie in grado di coinvolgere ed appassionare i bambini e le famiglie di tutto il mondo. A curare la magnifica colonna sonora della serie, ci sarà, anche stavolta, Antoniano, con le canzoni originali cantate dal Piccolo Coro più famoso d’Italia.



Inoltre, martedì 30 giugno terminano le iscrizioni di “Miao si canta!”, un concorso gattastico dove i piccoli potranno divertirsi ispirandosi alle famose canzoni di 44 Gatti. Un’iniziativa per coinvolgere e aiutare i bambini a mettere in mostra il proprio talento musicale, giocando con le canzoni della serie tv, stimolando la loro parte canora. Partecipare è semplicissimo: fino al 30 giugno ogni bambino sceglierà la sua canzone preferita della serie 44 Gatti, farà un video mentre la canta e i suoi genitori lo condivideranno sui profili social con l’hashtag #miaosicanta e taggando @44gattitv. Tutti i dettagli per partecipare sono sul sito www.44gatti.it/miaosicanta.



La giuria che selezionerà i vincitori sarà presieduta da Sabrina Simoni, direttrice del Coro dell'Antoniano. Il bimbo che si aggiudicherà il primo premio avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica: canterà con il Coro dell’Antoniano e girerà il suo videoclip ‘professionale’ che sarà poi pubblicato nel canale ufficiale Youtube di 44 Gatti! “Miao si canta!” è realizzata da Rainbow in partnership con Antoniano, Rai Yoyo e Radio Rai Kids. © RIPRODUZIONE RISERVATA