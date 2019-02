Vuoi partecipare alla Première nazionale del film "La mia seconda volta" il 13 marzo a Roma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuoi vivere una magnifica esperienza sul red carpet ed incontrare tutto il cast del film per una foto o un autografo al termine della proiezione? Vuoi trascorrere uno splendido soggiorno in un hotel a 4 stelle di Roma? Con Banca Macerata puoi!È molto semplice, non devi far altro che compilare il modulo di partecipazioneindicando i dati personali richiesti e... tenere le dita incrociate!Parteciperai così all'estrazione diche si aggiudicherannoper accedere alla, che si terràAl termine della proiezione, scattare una foto con loro, chiedere autografi e trascorrere una fastastica esperienza con tutto il cast del film!Inoltre i vincitori potranno usufruire di un fantastico soggiorno per due persone per la notte del 13 marzo presso unnelle vicinanze del Cinema conVenerdì 8 marzo avrà luogo l’estrazione finale che sorteggerà tra tutti i partecipanti i due fortunati vincitori che si aggiudicheranno i premi in palio.Banca Macerata ti aspetta per vivere tutte le emozioni del grande cinema! Compila subito il forme....