Tavolino consolle allungabile, una soluzione funzionale e moderna: i brand di Arredare Moderno

Non tutte le abitazioni dispongono di spazi ampi per accogliere grandi tavoli. Talvolta, dunque, è necessario ottimizzare le metrature disponibili e optare per arredi funzionali ma che siano comunque d’impatto. Un esempio perfetto è costituito dal tavolino consolle allungabile: un arredo ideale per il living moderno.

Si tratta di una tipologia di consolle che all’occorrenza può cambiare forma e dimensione trasformandosi in un vero e proprio tavolo, confortevole e funzionale, in grado di ospitare comodamente più commensali. Il tavolino consolle allungabile è dotato di moderni sistemi di allungamento che permettono di raddoppiare, triplicare o persino quadruplicare le dimensioni di partenza di una piccola consolle.

Tavolino consolle allungabile: diverse proposte per esigenze raffinate e di classe

Come per qualsiasi arredo, anche per i tavoli consolle allungabili, esistono diverse forme, modelli, stili e dimensioni. Essenzialmente le tre tipologie di tavoli consolle allungabili più utilizzate sono quelle con porta prolunghe, i quali presentano un vano nascosto dove riporre le allunghe quando non occorrono.

Il tavolino consolle allungabile sprovvisto di porta prolunghe, è invece privo di uno spazio adibito alle prolunghe, che necessitano in tal caso di essere riposte altrove. Nei tavoli consolle allungabili con prolunghe integrate, le allunghe fanno parte della struttura della consolle trasformabile.

I materiali di questo arredo sono resistenti ma leggeri. La struttura di un tavolino consolle allungabile può essere in alluminio, acciaio, laminato e vetro stratificato mentre il piano risulta essere generalmente in legno, laccato o non, nobilitato, cristallo e melaminico.

Tavolino consolle allungabile di tendenza: i brand più trendy di Arredare Moderno

Arredare Moderno propone Altacom, Cattelan, La Primavera, Tonin Casa, Bontempi, Pezzani: sinonimo di innovazione, design e qualità Made in Italy.

