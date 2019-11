​Synbio3.0 Il probiotico al passo coi tempi

Synbio 3.0 è il nuovo integratore alimentare in capsule a base di microrganismi probiotici brevettati e clinicamente testati, Lactobacillus rhamnosus IMC 501® e Lactobacillus paracasei IMC 502® (SYNBIO®), per l’equilibrio della flora batterica intestinale Il termine probiotico deriva dal greco pro bios e significa “a favore della vita”. Secondo la definizione condivisa da FAO (food and Agriculture Organization) e OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), i probiotici sono microrganismi vivi che, quando somministrati in adeguate quantità, conferiscono un effetto benefico sulla salute dell’ospite.Affinchè i microrganismi possano raggiungere la mucosa intestinale vivi e vitali devono:- essere in grado di sopravvivere all’acidità gastrica;- essere in grado di sopravvivere all’alcalinità biliare;- essere capaci di aderire alla mucosa intestinale e colonizzarla per svolgere la loro azione benefica;I fermenti lattici o batteri lattici ⎼ dall’inglese lactic acid bacteria ⎼ sono batteri in grado di produrre acido lattico partendo dalla fermentazione del lattosio. Il termine quindi non si riferisce a una caratteristica tassonomica, ma fa riferimento a una funzione microbica che microrganismi, anche diversi tra loro, sanno compiere.I probiotici sono stati definiti dall’OMS nel 2001 come “organismi vivi che conferiscono uno stato di benessere all’organismo ospite se somministrati in concentrazione adeguata”.Sono microrganismi che, nella maggioranza dei casi, producono acido lattico, ma a differenza dei batteri lattici rimangono vivi all’interno dell’organismo dove si replicano ed esplicano attività metaboliche, fornendo quindi un beneficio.I fermenti lattici, invece, una volta ingeriti in genere non sopravvivono al passaggio nello stomaco. E questo al di là del fatto che possano esplicare o meno proprietà benefiche.In genere quando si parla di fermenti lattici ci si riferisce a materiale di cui non sappiamo né composizione, quantità e dosaggio, né se e quanto sopravvive attraverso le barriere stomaco-duodeno-intestino tenue. Quando somministriamo un fermento lattico, pertanto, stiamo dando un alimento che contiene microrganismi in grado di “digerire” il lattosio e produrre acido lattico, ma non sappiamo il dosaggio, se sono davvero in grado di metabolizzare il lattosio e dove lo faranno.I probiotici sono microrganismi che, per definizione, sopravvivono alle barriere naturali dell’organismo, arrivano nell’intestino colonizzando la mucosa intestinale, diventano parte integrante del microbiota intestinale e sono in grado di interagire con le cellule dell’epitelio intestinale. Riassumendo, la somministrazione di un probiotico implica l’assunzione di microrganismi noti in concentrazioni note, che resteranno nell’intestino dove metabolizzeranno diverse sostanze, compreso l’acido lattico derivante dal lattosio.La certezza di efficacia è la vera differenza tra fermenti lattici e probiotici!!!La differenza è evidente: da una parte i fermenti lattici di cui non possiamo essere certi di eventuali effetti, dall’altro i probiotici, depositati in banche dati, di cui sappiamo esattamente la specie, il ceppo e il dettaglio molecolare e con i criteri di sicurezza, tecnologici, funzionali e fisiologici richiesti dall’OMS, necessari affinché un determinato prodotto sia chiamato probiotico e venduto come tale.Il corpo umano è colonizzato da un gran numero di batteri: quelli che una volta venivano chiamati “microflora” e che oggi definiamo meglio come “microbiota”. Il loro numero è pari a 10 volte quello delle nostre cellule, che sono circa 10 mila miliardi. La normale interazione fra microbi intestinali e il loro ospite umano è un rapporto simbiotico, benefico per entrambi: l’ospite mette a disposizione un habitat ricco di nutrienti e il microbiota conferisce elementi utili alla sua salute.Il microbiota intestinale, più comunemente noto come flora batterica intestinale, è un vero e proprio organo, formato dall’insieme di circa 400 - 500 specie di microrganismi simbiotici (batteri, funghi, virus e protozoi) che stanziano nel tratto gastrointestinale. In esso risiede l’80% del nostro sistema immunitario, può arrivare a pesare quasi 1,5 kg e ha una composizione unica in ogni individuo, come le impronte digitali. I microbi intestinali sono essenziali alla maturazione e allo sviluppo del sistema immunitario, con un ruolo determinante per la nostra salute.La comunità microbica conta fino a un milione di miliardi di cellule, un numero dieci volte superiore a quello delle cellule del corpo umano. Si stima che il numero di geni totale del microbiota (microbioma) sia 100 volte superiore ai geni del genoma umano.Quando queste comunità microbiche vivono in equilibrio vi è una condizione definita di eubiosi (equilibrio), importante perché permette alle varie componenti del microbiota intestinale di essere funzionalmente efficaci e soprattutto di essere sincronizzate sia tra loro, sia con gli altri componenti dell’ecosistema intestinale. In tal modo il microbiota è in grado di svolgere una serie di funzioni essenziali per l’ospite:Barriera contro la proliferazione dei patogeni, con un meccanismo noto come “colonization resistance” o “effetto barriera” o ”esclusione competitiva”. È il meccanismo utilizzato dai batteri già presenti nell’intestino per mantenere la loro presenza in questo ambiente, evitando così la colonizzazione da parte di altri microrganismi, ingeriti o già presenti.Regolazione della maturazione del sistema immunitario e sua modulazione;Produzione di vitamine (acido folico, vitamina K, vitamine del gruppo B).Inoltre sono coinvolti nell’assorbimento del calcio e del ferro;Regolazione della motilità intestinale;Parziale recupero di energia dalle fibre alimentari.Infatti, il microbiota umano ed i geni da esso codificati hanno un ruolo fondamentale nella salute umana e qualsiasi alterazione (disbiosi) delle popolazioni batteriche che costituiscono il microbiota,dovuta all’alimentazione, a farmaci e ad altri fattori esterni, può essere associata a differenti forme patologiche.Il compito di un microbiota sano è quello di preservare il benessere fisiologico e metabolico, contribuendo a una corretta digestione, al successo di terapie nutrizionali e farmacologiche ed evitando l’insorgenza di obesità, diabete di tipo II, sindrome metabolica, malattie infiammatorie intestinali, diverticoli, cancro al colon-retto, artrite reumatoide e allergie.