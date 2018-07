Rossini 150: un viaggio nella bellezza a Pesaro, Urbino e Fano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’anno delle celebrazioni per i 150 anni trascorsi dalla morte di Gioachino Rossini, dichiarato per legge “anno rossiniano”, le tre città marchigiane di Pesaro, Urbino e Fano rendono omaggio al grande maestro con un viaggio senza precedenti nella bellezza, diffuso in tre sedi. La mostra “Rossini 150” , visitabile fino al 18 novembre, è un meraviglioso percorso di viaggio nel mondo rossiniano, alla scoperta della figura del maestro nella versione più completa e autentica possibile.Articolato in tre sedi, Palazzo Mosca - Musei Civici di Pesaro , Palazzo Ducale, Sale del Castellare a Urbino e Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano, Sala Morganti, a Fano , il percorso “Rossini 150” mantiene una omogeneità di fondo ed esplora aspetti particolari della vita, dell’opera, dei luoghi, dell’arte e del tempo di Rossini, attraverso un allestimento suggestivo e originale che offre al visitatore un’esperienza unica: nella città di origine del Cigno “” a cura del Conservatorio G. Rossini e di Emanuele Aldrovandi, ad Urbino “” a cura di Vittorio Sgarbi, a Fano “” a cura della Fondazione G. Rossini.Tre eventi espositivi di qualità che valorizzano a pieno il patrimonio storico-artistico del territorio, integrato con opere provenienti da pregiate collezioni, e che saranno corredati da progetti didattici, visite animate e tour guidati alla scoperta dell’affascinante itinerario “Rossini 150”.L’identità marchigiana dell’intero progetto, nella prospettiva di supportare e valorizzare il patrimonio artistico, si estende altresì alle aree colpite dall’ultimo sisma, al fine di incentivarne la riscoperta e lo sviluppo turistico. Proprio da questo territorio marchigiano, dove opera il Museo del Pianoforte Storico e del Suono di Accademia dei Musici, provengono tredici antichi strumenti, da fine Settecento ai primi del Novecento, completamente restaurati e funzionanti, in gran parte della “”.Questi strumenti presentano i marchi dei “Maestri” della storia del pianoforte, tra cui il Pleyel, marchio prediletto da Gioachino, e oltre ad essere esposti saranno protagonisti di specialiin ognuna delle tre sedi: la Visita Musicale nella Storia del Pianoforte, il Racconto Concerto “Io, Gioachino Rossini e il Pianoforte”, la Visita animata Rossini e la marchesa Mosca. Non mancheranno in calendario anche esperienze per bambini.La “Mostra del pianoforte storico” è inoltre corredata da immagini video full HD in loop, dal forte impatto emozionale, sulle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche dei comuni marchigiani danneggiati dal terremoto.La mostra “ Rossini 150 ” è stata ideata dal Comitato Promotore delle Celebrazioni Rossiniane, è promossa dai Comuni di Pesaro, Urbino e Fano, in collaborazione con la Regione Marche e organizzata da Sistema Museo.