Profumatori ambiente: dai alla casa il profumo dell’estate

I profumatori per ambiente sono un elemento che non può mancare nella casa di chiunque voglia dare concretamente un tocco di personalità ad ogni ambiente della propria abitazione. Esistono una vastità di fragranze, ma, come ogni cosa bella, finiscono.

E soprattutto, quando si utilizza sempre la stessa fragranza, può capitare di non riuscire più a percepire il profumo che un tempo ci aveva fatto innamorare e pensare che quello doveva essere l’odore della nostra casa.

L’ideale, un po’ come si fa nella vita di tutti i giorni sul nostro corpo, è cambiare.

In questo articolo, scoprirai quali note olfattive ricercare in un profumatore per ambienti che sappia portare l'estate dentro casa tua a partire dalla sensazione più primitiva di cui disponiamo, che è proprio l'olfatto.

Prediligi le profumazioni marine

Le fragranze per ambienti estive per eccellenza, come ben saprai, sono quelle che ricordano la fresca e inebriante brezza marina, che spesso si fondono alle note tipicamente estive di piante aromatiche e dall’odore inconfondibile, come il basilico, la menta e la salvia. Acquistare un profumatore per ambiente all’acqua marina riporterà la tua mente in ogni momento al rilassante momento di una passeggiata al mare, magari in compagnia delle persone che ami, mentre ti godi il tepore del Sole e la freschezza dell’acqua che ti sfiora i piedi durante una calda giornata estiva.

Evita le profumazioni con la cannella

Questo ingrediente conferisce a qualsiasi fragranza quel tocco di familiarità che tutti ricerchiamo in un profumatore per ambienti, per rivivere in ogni momento, attraverso i propri sensi, il calore che si dovrebbe effettivamente respirare in ogni casa. Peccato però che in estate il calore percepito sia già abbastanza alto, quindi, per evitare di rievocare attraverso il proprio olfatto un elemento che in questa stagione si vive con intensità (e il più delle volte insofferenza), sarebbe preferibile evitare note olfattive che riportano la mente ai mesi invernali, che possono risultare pesanti.

Occhio (o naso) alle combinazioni della vaniglia

Questo ingrediente, come il precedente menzionato in questa lista, emana una fragranza dolce, che crea un effetto di naturale accoglienza di qualsiasi ambiente. A differenza dal precedente, tipicamente associato alle stagioni fredde, la vaniglia può essere un elemento armonizzatore di una fragranza in cui vi è un’alta presenza di note agrumate e fresche, per equilibrare il profumo ed evitare che questo sia troppo forte, o semplicemente per amalgamare e armonizzare gli accostamenti. Il suggerimento è quello di guardare le altre note presenti nella fragranza e di valutarlo solo se vi sono numerosi elementi che conferiscono alla fragranza finale un tono fresco e leggero.

Lasciati coccolare dai profumi balsamici

L’estate è la stagione in cui le ore di Sole aumentano, in cui arriva il momento delle vacanze, in cui le giornate si allungano e il tempo, di converso, sembra rallentare. In cui ci si concede un maggior numero di pause per ammirare i colori, le luci e l’atmosfera che si respira quando la natura è nel pieno del suo vigore.

È anche la stagione in cui però le temperature raggiungono i picchi più elevati, e il contrasto di questo calore con il tono spiccatamente fresco della menta, del tè e dell’eucalipto si intersecano perfettamente, creando un contrasto armonioso che concilia il tepore del Sole, ma che contrasta al tempo stesso la pesantezza dell’umidità e delle alte temperature sulla pelle.

Qualsiasi sia la fragranza che sceglierai di acquistare per dare un odore alla tua abitazione, ricerca sempre quella combinazione unica di profumi in grado di farti sentire davvero a casa, a partire dal momento in cui, girando la chiave nella porta, rientri dopo una lunga giornata e che ti ricordi i momenti più belli che vivi e vivrai durante questa stagione.