Nuovo Punto Consulenza a Civitanova Marche per Banca Macerata

Banca Macerata continua la sua espansione nel territorio, con l’apertura di un innovativo Punto Consulenza a Civitanova Marche in Viale Vittorio Veneto, 16Il settore bancario italiano è in una situazione di continua evoluzione, mossa principalmente dalla crescente dipendenza da online e mobile banking, e dalla conseguente riduzione del traffico nelle filiali. Per questo motivo, ma anche per ottimizzare i costi e per migliorare la customer experience, è necessario reinventare le filiali, ponendosi come obiettivo principale quello di incontrare i bisogni del nuovo cliente “tecnologicamente consapevole”.In questo scenario, Banca Macerata è pronta a rispondere alla crescente digitalizzazione dell’attività bancaria e a trovare il compromesso tra le esigenze contrapposte del momento: coniugare fisicità e digitalizzazione, tradizione e innovazione. Ne è dimostrazione la sua espansione meditata e progressiva nel territorio di riferimento, questa volta con l’inaugurazione di un Punto Consulenza a Civitanova Marche, dotato, per la prima volta, di una Area Self che consentirà anche la consulenza “da remoto”.Il nuovo punto operativo risalterà proprio per lo spazio destinato all’area Self, che avrà un accesso indipendente, sarà fruibile 24 ore su 24 con una regolazione degli accessi sempre tramite carta e prevederà, con un occhio di riguardo alla sicurezza, la segnalazione dei locali liberi e/o occupati, oltre agli allarmi ed ai sistemi di videosorveglianza collegati con la vigilanza. Gli ambienti di cui si comporrà saranno due: un locale destinato alle casse automatiche (in cui saranno presenti un ATM non evoluto e una Cassa Self) ed uno alla consulenza e back office (in cui ci sarà il Totem denominato “MUSA”).Quest’ultimo rappresenta il vero apparato innovativo: consiste in una piattaforma web con supporto video dal vivo, integrata con totem interattivi che permettono lo scambio di documenti e rendono l’user experience equiparabile a quella di uno sportello tradizionale. E’ possibile, se disponibile l’operatore da remoto, richiedere la video assistenza da parte di diverse figure professionali in base all’esigenza dell’utente, allo scopo di fornire consulenza, informazioni o eseguire delle operazioni di pagamento.Nel caso invece in cui si operi in modalità Self, disposizioni e richieste saranno eseguite o evase in differita da un operatore autorizzato, le ricevute e/o i documenti richiesti verranno messi a disposizione dell’utente per la stampa in una successiva sessione e gli aggiornamenti riguardo l’avanzamento dell’operazione potrebbero essere trasmessi tramite cellulare o casella di posta elettronica, se forniti dal cliente.Le altre strumentazioni di cui sarà fornita l’area Self saranno l’ATM non evoluto, volto all’uso sia dei clienti della Banca che non, e la Cassa Self, che permetterà, ai soli clienti, di prelevare e versare banconote e/o monete in modalità ricircolo ed, in generale, di effettuare le operazioni eseguibili da una postazione di home banking.Inoltre, gli uffici saranno presidiati daiche potranno offrire assistenza per utilizzare i vari apparati e saranno a disposizione per consulenza esperta e competente riguardo tutte le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative di Banca Macerata.