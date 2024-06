Laminazione ciglia fai da te a casa con il kit di Nanolash: tutto quello che devi sapere!

I trattamenti di laminazione delle ciglia eseguiti a casa sono sempre più popolari in quanto consentono di risparmiare tempo e denaro. Ma i loro effetti possono durare tanto a lungo quanto quelli eseguiti in un salone di bellezza. Per far sì che ciò accada, vale la pena scegliere un kit di lifting e laminazione di Nanolash per sollevare e incurvare le ciglia.

Cosa sono il laminazione delle ciglia?

Il laminazione delle ciglia, ossia la forma più popolare di styling delle ciglia, ha contribuito a una rivoluzione nella cura delle ciglia, ottenendo l’approvazione di molte donne. Questo trattamento non invasivo garantisce risultati immediati che durano diverse settimane, donando agli occhi non solo carattere, ma anche lucentezza. Il lifting delle ciglia incurva e rende le ciglia più folte, migliorandone non solo l’aspetto, ma anche la cornice degli occhi.



La laminazione ciglia è un trattamento che riporta in vita le ciglia riempiendo gli spazi presenti tra loro, rendendole belle e naturalmente più folte. Rende anche le ciglia più scure. Con kit professionali che consentono di eseguire il trattamento a casa, sempre più donne sono disposte a provarlo da sole. L’effetto dipende in gran parte dai prodotti utilizzati.

Il kit di laminazione delle ciglia di Nanolash è un esempio perfetto. Contiene cheratina idrolizzata, che ha un effetto benefico sulle ciglia. Aumenta il loro volume, sostiene il processo di ricostruzione e le rafforza. L’aggiunta di olio di oliva e olio di avocado garantisce una corretta idratazione e un corretto nutrimento delle ciglia, oltre ad aumentarne la flessibilità. La lanolina favorisce la crescita dei peli e previene l’evaporazione dell'acqua. Le formule Nanolash includono anche seta, arginina e pantenolo, che offrono nutrimento, rendendo le ciglia più forti e voluminose.

Laminazione ciglia prima dopo

Dopo aver eseguito la laminazione delle ciglia, le tue ciglia avranno un aspetto spettacolare! L'effetto è immediato: le ciglia diventano più incurvate, allungate e più folte, conferendo agli occhi un aspetto più profondo e definito. A seconda delle singole caratteristiche, l’effetto della laminazione delle ciglia dura fino a 8 settimane, purché venga utilizzato un kit di laminazione delle ciglia professionale.



Il kit Nanolash per il laminazione delle ciglia consente di eseguire fino a 10 applicazioni! Contiene tutti i prodotti necessari, sia per l’uso a casa che in un salone di bellezza. Il kit completo facilita l’esecuzione del trattamento e garantisce di eseguire il trattamento in poco tempo.

Ciglia belle e nutrite allo stesso tempo



Il laminazione ciglia fai da te a casa con il kit Nanolash consente di ottenere l’effetto di ciglia lunghe, folte e incurvate per diverse settimane. Ne migliora le condizioni, rendendole più resistenti e meno soggette a rompersi. Il vantaggio della laminazione delle ciglia rispetto ad altri metodi è che dona un effetto naturale di ciglia visivamente più lunghe. Inoltre, le nutre e le rigenera perfettamente. D’altra parte, grazie al lifting delle ciglia, puoi ottenere un lifting massimo senza usare il piegaciglia.

