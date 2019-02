La rivoluzione digitale conquista gli atenei italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, apparecchi smart sempre connessi e Intelligenza Artificiale.Viviamo in un mondo sempre più tecnologicamente complesso che – sembra una affermazione paradossale ma vi garantiamo che non lo è – contribuisce a semplificare le nostre vite. Serve, soprattutto per i più grandi, un briciolo di pazienza in più ma alla fine i vantaggi sono rilevanti per tutti. Nativi digitali e non.Oggi salviamo una foto su un computer e poi la ritroviamo in un attimo anche sul tablet o sul telefono. Abbiamo imparato a vedere con un altro occhio e a ripensare ile (fateci caso) non compriamo da tanto, forse troppo, tempo un DVD o un CD per guardare un film sul divano la domenica pomeriggio o ascoltare un po’ di musica.Il– possiamo dirlo senza alcun timore di essere smentiti –o, più semplicisticamente, le nostre vite. E con esse anche il nostro modo di fruire dei contenuti siano questi video (dai DVD a Netflix) che musicali (lo sdoganamento dello streaming avvenuto grazie a Spotify, YouTube e simili che di fatto ha anche quasi ucciso la pirateria). Anche il nostro modo di fare shopping è cambiato, con Amazon e IBS.it che rappresentano la bussola dei gusti culturali e stilistici di un’intera popolazione.E poi ancora. Volete fare un esperimento? Chiedete a un ventenne di oggi, a un ragazzo nato nel 1999, se è mai entrato dentro un’agenzia di viaggi. Ci sono ottime probabilità che lui o lei non sappiano nemmeno che cosa sia un’agenzia di viaggi o a cosa servisse “ai nostri tempi”.No, non è sarcasmo e non c’è dietro una grigia malinconia. Si chiama progresso e tutti i vantaggi che esso ci porta ci consentono di ricordare con la giusta affezione e il giusto attaccamento la bellezza degli anni andati che non torneranno più.È inutile dirlo ma ovviamentein questi anni e ha ottenuto grazie all’avvento del digitale un’incredibile spinta verso lidi e confini fino ad ora solo parzialmente esplorati e che hanno cambiato (e continueranno a farlo) drasticamente e in meglio, la vita degliLa lezione tradizionale è un valore insostituibile ma rende l'istruzione universitaria accessibile solo a coloro che possono permettersi i tempi e i costi degli atenei tradizionali.e li vivono quotidianamente: perché l'università non può accogliere questa loro esigenza e costruire una proposta formativa valida ma adeguata a questo cambiamento di mezzi?Questo è quello che si è proposto l’, ad oggi l'(campus più lezioni online), a misura delle esigenze di ogni studente. La qualità della docenza non è in discussione, condividendo tra l'altro molti docenti con gli atenei pubblici tradizionali.La presenza online di tutti i materiali consente allo studente di organizzare lo studio come meglio crede; per i giovani che frequentano il Campus la combinazione tra metodologie didattiche tradizionali e telematiche consente un approccio favorevole al processo formativo e al passo coi tempi. Lo afferma Fabio Fortuna, magnifico rettore dell’Ateneo Niccolò Cusano di Roma che poi aggiunge: Quanto ha influito l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno del nostro sistema universitario? Direi che è stato determinante e ha senz’altro contribuito a creare nei ragazzi un approccio integrato allo studio che fosse fonte di vantaggio competitivo e successo.