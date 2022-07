L’estate sulle quattro ruote: il camper

Il momento migliore per staccare dalla quotidiana routine e sognare il meritato relax estivo estivo è arrivato. Tutti abbiamo bisogno di sentirci liberi e spensierati, anche solo per qualche giorno. Di staccare e correre al mare, in montagna o nei luoghi che ci fanno sentire liberi. Pare che, negli ultimi anni, sia tornata di moda la passione per l’avventura, non più dunque vacanze organizzate, ma delle vere e proprie esperienze on the road.

Esplorare i luoghi inediti restando fortemente in contatto con la natura.

Pare che, negli ultimi anni, siano tornate di moda le vacanze in camper, quelle poco tradizionali. Le quattro ruote quindi ci riportano alla mente quel senso di minimalismo che forse negli ultimi anni è andato perso.

Ecco, una cosa è certa: chi sceglie di viaggiare in camper durante l’estate, finirà per rivalutare molte di quelle cose che generalmente diamo per scontate.

Partiamo dal principio: la manutenzione della macchina è importante quindi prima di partire, è necessario mettere a lucido la macchina, controllare i motori, lucidare le superfici con i prodotti Henkel, fare scorta dell’indispensabile e partire all'avventura.

I vantaggi del viaggio in camper

Pare che la vacanza in camper sia la scelta preferita degli italiani.

La vacanza fatta con gli amici o con la propria famiglia decidendo all’ultimo secondo dove andare, partire alla scoperta senza un itinerario preciso e imbattersi in paesaggi mozzafiato. I vantaggi della vacanza in camper sono davvero tanti.

Viaggiare in camper vuol dire sicuramente:

Avere la possibilità di conoscere gente nuova. Questo è sicuramente un aspetto da non sottovalutare. Il viaggio in camper unisce e lega. Durante i viaggi si parla, ci si conosce, si approfondiscono aspetti che non si conoscevano delle altre persone, anche se si viaggia in famiglia;

Viaggiare in camper sviluppa sicuramente la creatività. Possiamo scegliere infatti al momento l’itinerario del viaggio, possiamo modificarlo, fare delle soste più o meno lunghe e scegliere di visitare luoghi inesplorati, regalando ai nostri occhi nuove esperienze;

La vacanza in camper permette di capire quanto realmente contano gli spazi. La possibilità di condividere spazi ridotti, avendo magari anche un livello di comfort limitato;

Il contatto diretto con la natura, sia al mare che in montagna, sia in città che in collina. La voglia e la necessità di scoprire posti inesplorati e di relazionarsi con la natura, anche quella più incontaminata. Ci sono infatti luoghi specifici dove viaggiare in camper, regioni dell’Italia e non solo dove il viaggio fatto in camper aiuta a scoprire le meraviglie del mondo che ci circonda.

Ma sappiamo cosa realmente portare in viaggio con il camper?

Cosa portare in una vacanza in camper

Viaggi avventurosi, esperienze uniche e luoghi mozzafiato.

Il camper è la risposta perfetta per chi vuole un’estate unica e indimenticabile. Ma cosa serve esattamente per una vacanza in camper?

Partiamo dal presupposto che il camper dispone di tutti i comfort necessari ma per una vacanza piacevole e senza nessun tipo di stress è necessario portare con sé l'indispensabile. Sicuramente il cibo è indispensabile. Il camper è una casa su quattro ruote e come tale bisogna rispondere alle esigenze primarie di questa.

Fare le giuste provviste è importante.

Si procede con l’indispensabile per dormire seguito sicuramente da una tipologia di abbigliamento adatto ai luoghi che esploreremo.

E poi non dimentichiamo il divertimento perché la vacanza è soprattutto questo: barbecue, tavoli e sedie da pic nic, sdraio e bici (se abbiamo lo spazio giusto) e il divertimento è assicurato!