Frigoriferi da incasso: Le migliori offerte

In una cucina componibile si può optare per un frigorifero ad incasso per una scelta sia estetica che funzionale. Il frigorifero è un elettrodomestico casalingo indispensabile, a cui è affidata la corretta conservazione degli alimenti e che consuma costantemente corrente elettrica. La scelta del frigorifero da incasso più adatto è dunque importante e deve tenere conto di diversi fattori. Nel mercato ultra competitivo dei produttori e a fronte di consumatori sempre più esigenti e informati, il frigorifero da incasso è diventato un prodotto ad elevato contenuto tecnologico per rispondere alla sfida continua della riduzione dei consumi energetici. Nel segmento qualitativo più alto delle classi che vanno da A+ ad A+++ dei frigoriferi da incasso, laddove l’assorbimento di energia elettrica, i livelli di rumorosità e la tecnologia di raffreddamento tendono spesso ad essere equiparabili, possono invece fare la differenza le funzionalità integrative e le caratteristiche prestazionali strettamente connesse all’uso quotidiano e alla qualità della conservazione dei cibi.Nell’acquistare un frigorifero online su siti specializzati nella vendita di prodotti da incasso come ad esempio, prima di tutto vanno verificate le dimensioni utili del vano e dunque la compatibilità dell’inserimento nel mobile contenitore, che garantisce anche il corretto funzionamento dell’apparecchio incassato. Un apparecchio più piccolo dell’incasso produrrebbe fastidiose vibrazioni del mobile, che inciderebbero sulla rumorosità dell’apparecchio. Il livello di rumore emesso è verificabile in etichetta. I modelli di categoria superiore hanno una rumorosità inferiore ai 40 dB, intensità sonora associata a un bisbiglio tra due persone.Oltre alle dimensioni dell’incasso, è necessario verificare il posizionamento delle cerniere laterali a cui andrà agganciata l’anta di rivestimento. Tutti i modelli comunque prevedono la reversibilità dell’apertura della porta e sono dunque adattabili a qualunque configurazione.Per un frigorifero da incasso l’estetica dell’involucro non è un parametro di valutazione, in quanto la finitura esterna è la stessa degli altri mobili componenti il blocco cucina. È importante invece valutare la capienza effettiva, ovvero il volume espresso in litri, non solo come dato riportato in etichetta, ma verificando la distribuzione interna dello spazio e la sua modularità data da ripiani, griglie, scomparti e contenitori, che devono essere funzionali e pratici da pulire.Oggi i modelli più moderni dei frigoriferi da incasso riescono ad avere capienze confrontabili con i modelli ad installazione libera. Tuttavia, le dimensioni obbligate dall’incasso possono implicare un compromesso tra il volume interno e l’efficienza energetica dell’apparecchio, a discapito dell’una o dell’altra caratteristica. La classe energetica infatti dipende soprattutto dalla prestazione dello strato isolante, anche in funzione del suo spessore. Se la capienza è un requisito importante, la valutazione di questi due aspetti deve essere complessiva.In base alle esigenze familiari di utilizzo, è opportuno considerare la capienza relativa del congelatore rispetto al vano frigo, che nei modelli più diffusi del tipo combinato dovrebbe essere circa pari a un terzo per essere equilibrata. Anche nel caso del vano freezer è importante la modularità dello spazio e la sua configurabilità, potendo risultare limitate la quantità e la dimensione degli alimenti congelabili. La lettura dell’etichetta consente di farsi un’idea delle prestazioni del vano freezer in base alle proprie esigenze. Il numero di stelline accanto alla temperatura segnala infatti la durata massima della conservazione in rapporto alla temperatura stessa.Oggi i modelli più diffusi nelle case dei frigoriferi da incasso sono del tipo combinato, ovvero composti da due celle separate con circuiti dedicati, alimentate nella nuova generazione da un unico motore. A differenza dei vecchi modelli doppia porta con il frigorifero sotto e un piccolo congelatore superiore, in un modello combinato il frigorifero è sopra il congelatore. L’accesso separato ai vani raffreddamento e congelamento garantisce il mantenimento delle temperature differenziate e di conseguenza si riducono i consumi.Anche per i frigoriferi ad incasso esistono le configurazioni alternative side by side all’americana con frigo e congelatore affiancati e la french door con frigo e congelatore a doppia anta superiore e inferiore.La tecnologia di raffreddamento più diffusa anche per i frigoriferi da incasso è la cosiddetta no frost, di tipo totale se applicata sia al frigo che al congelatore, parziale se solo per il congelatore. Rispetto alla modalità statica incide maggiormente sul prezzo di acquisto e sul consumo di corrente elettrica, ma i vantaggi correlati e il risparmio in bolletta nell’arco dell’anno compensano ampiamente il margine di spesa leggermente superiore. È importante leggere in etichetta non solo la classe energetica, ma anche il consumo elettrico dichiarato, espresso in kWh/anno, che sarà tanto inferiore più si sale di categoria.Il sistema no frost a sbrinamento automatico evita completamente la formazione della brina interna, problematica dei frigoriferi di tipo statico per i quali è richiesta una noiosa manutenzione almeno due volte l’anno. Il raffreddamento uniforme di ogni superficie ed angolo consente il mantenimento della temperatura con conseguenti ricadute positive sulla qualità di conservazione del cibo e sul consumo di energia. Si può valutare l’eventuale acquisto di un sistema no frost che integra parzialmente la tecnologia ventilata. L’aria diffusa dalla ventola mantiene una percentuale di umidità ottimale rispetto al freddo secco tipico del no frost, per una migliore conservazione dei cibi freschi e il mantenimento delle loro proprietà nutrizionali.I modelli da incasso di ultima generazione dispongono di una serie di funzionalità aggiuntive estremamente utili, quali il controllo digitale da display delle temperature e la dotazione di una serie di spie acustiche e luminose che segnalano la temporanea mancanza della corrente o che avvisano in caso di apertura prolungata della porta. Proprio perché queste eventualità possono accadere, è bene confrontare tra i vari modelli l’autonomia di conservazione garantita.Utilissima è la funzione di raffreddamento e congelamento rapidi, che consente di portare l’ambiente interno alla giusta temperatura di esercizio in maniera veloce ed efficace quando si introducono grandi quantità di alimenti. Da considerare se il controllo elettronico può disporre differenti modalità di utilizzo del frigorifero integrato, da attivare ad esempio nei periodi di assenza da casa, per ottimizzare ulteriormente i consumi e ottenere un risparmio extra in bolletta.Le varie case produttrici hanno sviluppato ulteriori tecnologie dedicate, quali sistemi all’ ossigeno attivo per preservare più a lungo la freschezza degli alimenti, filtri e guarnizioni batteriostatici e assorbi odori, sensori di temperatura e umidità particolarmente sensibili e connessi a sistemi di regolazione automatica del microclima interno. Si può eventualmente valutare anche la tipologia di illuminazione interna, seppur incidente marginalmente sui consumi. Le soluzioni a led, ad esempio, coniugano la funzione con un ulteriore risparmio energetico e una maggiore durata.Per i più esigenti, alcuni modelli prevedono il cassetto zero gradi adatto alla conservazione di alimenti delicati quali la carne e il pesce. Altri modelli ancora sono dotati di un pratico vano cantina.