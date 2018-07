© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’inserto in uscita oggi sul “Corriere Adriatico” è un sunto del nostro Focus sull’Economia, che è giunto alla sua seconda edizione e già amplia i suoi orizzonti fino a comprendere, oltre alle province di Ascoli Piceno e Fermo, anche il territorio della provincia di Teramo. È l’effetto più visibile della fusione che ha portato alla nascita della Banca del Piceno , la più importante banca del sistema del Credito Cooperativo delle Marche e dell'Abruzzo in un territorio che va dalla provincia di Macerata sino alle porte della provincia di Pescara.Il nostro nuovo ruolo dato non tanto dagli obiettivi, che restano quelli di essere vicini alle famiglie, agli imprenditori per diventare l'interlocutore preferito e al tempo stesso professionale delle aziende, ma dalle dimensioni della Banca porta con sé responsabilità maggiori.A mio avviso, una delle prime è quella di conoscere la realtà socio-economica in cui operiamo ed il Focus sull’Economia, che ha preso il nome di “Focus sull’Economia tra le Marche e l’Abruzzo”, è uno strumento utile a tale scopo, attraverso dati e statistiche semplici da leggere.Semplice da leggere non è sinonimo di “semplice da realizzare” e questa seconda edizione nasce infatti, in collaborazione con l’Agenzia Giornalistica Logos, dall’elaborazione di dati che provengono da una molteplicità di fonti: A.N.CO.T, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, IRES Cgil Marche , Ufficio Studi Tecnocasa, agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno, CRIF, UnionCamere-InfoCamere, Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere.È l’integrazione tra fonti così disparate, probabilmente, ad aver decretato il successo del Focus 2017 e mi fa pensare che, anche quest’anno, stakeholders ed operatori economici troveranno questo documento funzionale alle loro analisi: la speranza è che possa servire anche per orientare meglio i decisori che hanno il compito di intervenire, a più livelli, per favorire la rinascita del nostro territorio.Mai come adesso, infatti, la conoscenza va considerata come un’arma preziosa: il sapere è il presupposto indispensabile dell’agire.Presidente della Banca del PicenoNel territorio compreso tra le province di Fermo e di Teramo continua a crescere la propensione a creare nuove imprese. I dati relativi al 2017 evidenziano, infatti, nelle province di Ascoli, Fermo e Teramo un incremento del numero delle aziende. Tra le tre realtà territoriali prese in considerazione l'incremento maggiore del numero delle aziende si è avuto in provincia di Ascoli dove a fronte di 1.437 iscrizioni ci sono state 1.241 cancellazioni con un saldo attivo che in termini assoluti è stato pari a 196 e in termini percentuali pari a +0,80%. In provincia di Teramo il tasso di crescita è stato pari a +0,71% derivante da 2.011 aperture mentre le cancellazioni sono state 1.758 con un saldo di 253 nuove aziende. In provincia di Fermo, invece, il tasso di crescita si è attestato a +0,06% derivante da 1.182 iscrizioni di aziende e 1.169 cancellazioni con un saldo pari a tredici imprese. L'andamento in crescita del numero delle aziende è in linea con quanto avviene nel resto d'Italia. Gli italiani, infatti, continuano a credere nell’impresa e, anche nel 2017, le nuove attività economiche hanno superato quelle che hanno chiuso i battenti.In provincia di Ascoli , nel corso del 2017, si è avuto l'incremento maggiore del numero delle Partite Iva . A livello nazionale il cosiddetto “popolo delle Partite Iva” nel 2017 ha segnato un nuovo incremento con l'attivazione di 512 mila nuove partite Iva e in confronto all’anno 2016 si è registrato un aumento dell’1,2%. L'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari ha analizzato l'andamento delle iscrizioni delle nuove Partite Iva nelle varie province italiane. L'analisi è stata effettuata sui dati del Ministero delle Finanze ed ha evidenziato che l'incremento maggiore è stato registrato in provincia di Ascoli Piceno dove l'aumento nel corso del 2017 è stato pari a +13,66% mentre in valore assoluto pari a 2.038. A Fermo, invece, l'aumento delle partite Iva è stato pari a 1.685 che in termini percentuali è stato pari a +5,38%. A Teramo, invece, si è registrato un decremento di 2.816 partite Iva pari a -1,44%. “Dalla nostra analisi emerge – ha detto Arvedo Marinelli presidente nazionale dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari – che relativamente alla ripartizione territoriale, il 42,5% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 22,3% al Centro e quasi il 35% al Sud ed Isole. Dal confronto con l'anno precedente,ovvero il 2016, emerge che i maggiori incrementi di avviamenti si sono registrati in Valle d’Aosta (+9,4%), Sicilia (+7,8%) e Marche (+5%). Le flessioni più significative riguardano, invece, la Basilicata (-8,3%), il Molise (-6,9%) e la Calabria (-6%). Riteniamo interessante porre l'attenzione sui soggetti che nel 2017 hanno aderito al regime forfetario, che risultano essere 182.519, pari a il 35,7% del totale delle nuove aperture, con un aumento del 9,1% rispetto a quanto è avvenuto nel corso del precedente anno”.Il sistema economico nelle province di Ascoli , Fermo e Teramo sta diventando sempre di più multietnico. L'incremento maggiore si è avuto in provincia di Fermo dove il tasso di crescita si è attestato a +4,5% con 83 nuove aziende guidate da stranieri registrate nel corso del 2017, che portano il dato complessivo alle 1.869 unità con un'incidenza pari all'8,8% del totale delle imprese. In provincia di Ascoli , il tasso di crescita delle imprese guidate da stranieri è stato pari al 3,6% con un aumento di 65 aziende che incrementano fino a raggiungere le 1.867 unità le aziende guidate da stranieri con un'incidenza del 7,5% sul totale. In provincia di Teramo l'aumento delle aziende straniere è stato pari a +2,5% corrispondente a 107 aziende che portano ad un totale di 4.471 imprese guidate da operatori stranieri con un'incidenza del 12,4% sul totale complessivo. In Italia, crescono quasi cinque volte più della media e, da sole, rappresentano il 42% di tutto l'aumento delle imprese registrato nel 2017.Sono le imprese costituite da cittadini stranieri, una realtà ormai strutturale nell'ambito del nostro tessuto imprenditoriale e che alla fine dello scorso anno ha raggiunto le 590 mila presenze, pari al 9,6% di tutte le imprese registrate sul territorio nazionale. Nel corso del 2017 il loro numero si è incrementato di 19.197 unità (il 42% dell'intero saldo annuale di imprese), come risultato del saldo tra 57.657 aperture e 38.460 chiusure, corrispondente ad un tasso di crescita del 3,4% (contro lo 0,75% fatto registrare dall'intera base imprenditoriale italiana).Il settore in cui le imprese di stranieri sono maggiormente presenti in valore assoluto è quello del commercio al dettaglio (circa 162mila imprese, il 19% di tutte le aziende del settore), seguito dai lavori di costruzione specializzati (109mila, il 21% del totale) e dai servizi di ristorazione (poco più di 43mila unità, pari all'11% dell'intero comparto). In termini relativi, però, l'attività a maggior concentrazione di imprese di stranieri è quella delle telecomunicazioni dove le 3.627 aziende a guida straniera rappresentano il 33.6% degli operatori del settore. A breve distanza segue la confezione di articoli di abbigliamento, in cui le 16.141 realtà guidate da stranieri pesano per il 30% sul totale del comparto.Il tasso di femminilizzazione del sistema imprenditoriale delle Marche e dell'Abruzzo appare superiore alla media nazionale. Nelle Marche su 172.205 aziende complessivamente iscritte nei registri camerali ben 39.305 sono guidate da donne. Tale numero alla fine del 2017 appare in diminuzione di 116 unità aziendali rispetto al precedente anno. Il tasso di femminilizzazione risulta comunque pari al 22,82%. In Abruzzo, invece, su un totale di 148.298 imprese quelle guidate da donne sono complessivamente 38.366 e nel corso del 2017 sono aumentate di 104 unità portando il tasso di femminilizzazione al 25,87%. In Italia, generalmente, le donne d’impresa crescono. A fine 2017, sono quasi 10mila in più le imprese femminili iscritte al Registro delle Camere di commercio rispetto all’anno precedente, quasi 30mila in più rispetto al 2014.Con questo aumento costante, l’esercito di oltre un milione e 331mila attività produttive a conduzione femminile rappresenta oggi il 21,86% del totale delle imprese (era il 21,76% l’anno precedente). Come mostrano i dati elaborati dall’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere, nel diffondersi, il tessuto imprenditoriale guidato da donne sceglie forme più strutturate d’impresa. Le società di capitali condotte da donne, infatti, sono aumentate di quasi il 17% nel 2017 rispetto a tre anni prima arrivando a rappresentare oltre il 21% delle imprese femminili, mentre le società di persone e le imprese individuali, che restano, comunque, la forma giuridica più diffusa nell’universo imprenditoriale femminile, si stanno progressivamente riducendo. Sono 14 su 20 le regioni in cui si ingrossano le file delle capitane d’impresa.L'andamento della situazione occupazionale appare diversa tra le Marche e l'Abruzzo. Nelle Marche continua a scendere l’occupazione con altri 3 mila posti di lavoro persi nel 2017. In forte calo il lavoro autonomo, solo parzialmente compensato dal lavoro dipendente che torna a crescere, in particolare nell’industria manifatturiera, ma è soprattutto lavoro precario. È quanto emerge dai dati forniti dell’ISTAT ed elaborati dall’IRES CGIL Marche. Nelle Marche, il numero degli occupati è sceso a 616 mila unità, ovvero 3 mila occupati in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un calo pari a -0,6%, in controtendenza rispetto al dato nazionale (+1,2%) e a quello delle altre regioni del Centro Italia (+1,1%). Secondo i dati dell'ISTAT in Abruzzo gli occupati sono passati da 292.182 del 2016 ai 295.892 del 2017 con un aumento di 3.710. Nelle Marche il calo interessa il lavoro autonomo mentre il lavoro dipendente continua, seppur lentamente, a crescere (+0,7%) portando il numero dei lavoratori dipendenti a 461 mila, ovvero 3 mila in più rispetto al 2016. Dato positivo che, peraltro, interessa sia la componente maschile sia quella femminile, ma ben al di sotto delle tendenze nazionali (+2,9%) e di quelle delle regioni del Centro (+3,1%). Peraltro, occorre ricordare, che l’ISTAT considera occupati tutti coloro che nella settimana di riferimento hanno svolto almeno un’ora di lavoro.Complessivamente, i posti di lavoro perduti dal 2008 ad oggi, ammontano a 36 mila di cui 25 mila di lavoratori dipendenti. Occorre poi evidenziare che cresce esclusivamente il lavoro precario, con 17 mila lavoratori dipendenti in più rispetto al 2016 (+24,2%) mentre continua inesorabilmente a scendere il lavoro stabile, con altri 14 mila lavoratori in meno (-3,6%). Dunque, nelle Marche, sono precari il 19,0% dei lavoratori dipendenti: il dato peggiore dopo quello di Puglia, Calabria e Sicilia. Nelle Marche sono complessivamente 73 mila le persone in cerca di lavoro, in calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2016, soprattutto per il numero di inattivi che decidono di tornare a ricercare attivamente un lavoro e di coloro, soprattutto giovani, privi di precedenti esperienze lavorative. Diminuiscono, però, solo i disoccupati maschi (7,9%) mentre le donne in cerca di lavoro tornano a crescere in misura significativa (+7,6%) raggiungendo le 38 mila unità. Analizzando la situazione a livello provinciale emerge che ad Ascoli il numero dei disoccupati è passato dai 13.978 del 2016 ai 13.623 del 2017 con una diminuzione di 355 unità. In provincia di Fermo i disoccupati alla fine del 2017 erano 6.812 contro i 5.807 del 2016 con un aumento di 1.005 unità. In Abruzzo i disoccupati sono 65.127 alla fine del 2017 mentre erano 66.901 alla fine del 2016 con un decremento di 1.714 unità In provincia di Teramo i disoccupati alla fine del 2017 erano 13.229 contro i 14.173 del 2016 con una contrazione, quindi, di 944 unità. Nelle Marche il tasso di disoccupazione è stabile al 10,6%, superiore a quello nazionale (9,1%) e a quello delle regioni del centro (10,0%) e particolarmente allarmante il dato della disoccupazione femminile che balza al 12,4%. In Abruzzo il tasso di disoccupazione è pari all'11,7%. Osservando i principali settori produttivi nelle Marche emerge una ripresa dell’occupazione nell’industria manifatturiera (+3,4%) e nelle costruzioni (+1,5%) mentre continua a scendere il numero di occupati nei settori del commercio e turismo (-1,3%), negli altri servizi (-3,1%) e nell’agricoltura (-3,0%). I lavoratori dipendenti tornano a crescere in misura apprezzabile nell’industria manifatturiera marchigiana, con oltre 6 mila unità in più rispetto al 2016 (+4,1%), soprattutto donne, nel commercio, alberghi, ristoranti con 5 mila lavoratori in più (+6,6%), nelle costruzioni (+5,5%) e nell’agricoltura (+17,8%); in forte calo il numero dei lavoratori dipendenti negli altri servizi, con circa 10 mila unità in meno (-4,6%), soprattutto donne.