Due pubblicazioni e un manifesto di eventi per festeggiare L’Infinito di Leopardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanati festeggia in gran stile i 200 anni dalla stesura de L’Infinito di Giacomo Leopardi. E lo fa con “Infinito Leopardi”, un evento lungo un anno tra mostre e conferenze che possa sollecitare la necessità di tornare a pensare al modernissimo pensiero leopardiano. Nascono, in queste contesto, due pubblicazioni collegate alle mostre attualmente ospitate nel museo civico di Villa Colloredo Mels: “” a cura di Laura Melosi e “” a cura di Alessandro Giampaoli e Marco Andreani.Ammirare L’Infinito due secoli dopo la sua stesura è un’emozione intensa. La pubblicazione, a cura di Laura Melosi, ricostruisce, ripercorrendo il loro arrivo a Visso, dove sono custoditi. Si tratta di un importante contributo di carattere scientifico che trova un posto autorevole nella leopardistica attuale e che riproduce l'intera collezione di manoscritti di proprietà del Comune di Visso, difficilmente accessibili per la consultazione, con schede dettagliate di approfondimento filologico e critico sui documenti, studi che hanno portato a nuovi accertamenti. È questo un catalogo che muove dall'interpretazione de L'Infinito attraverso le voci più autorevoli della leopardistica, con la miriade di approcci al testo che si sono susseguiti nel lungo arco di tempo che ci separa dalla composizione di questa poesia. Al percorso della mostra “Infinito Leopardi” a Villa Colloredo Mels è collegata, unici e significativi, la cui selezione e cura scientifica è affidata alla professoressa Laura Melosi e a Lorenzo Abbate della cattedra leopardiana dell’Università degli studi di Macerata. Una vera e propriache, dopo anni, torna a disposizione di tutta la cittadinanza, dei turisti e degli studiosi.Mario Giacomelli restituisce in termini visivi il rapporto tra finito e infinito, realtà e immaginazione caro al poeta recanatese. Nel catalogo relativo alla mostra “Mario Giacomelli. Giacomo Leopardi, L’Infinito, A Silvia” indaga quegli anni Sessanta in cui Giacomelli elabora, su sceneggiatura di Luigi Crocenzi, la trasposizione fotografica della lirica di Giacomo Leopardi A Silvia. Di questo primo seme, da cui nasceranno negli anni Ottanta le note serie leopardiane del fotografo marchigiano - L’Infinito e A Silvia, nella sua versione definitiva – di cui fino ad oggi si erano perse le tracce. Riscoprirne lo sviluppo non solo ci riporta ad uno snodo cruciale nella storia della fotografia italiana, ma ci mostra anche la straordinaria evoluzione stilistica ed espressiva di Mario Giacomelli ed il suo stretto rapporto con la poesia.Il 21 marzo cade la Giornata mondiale della poesia, facendo di Recanati a titolo assoluto il centro della manifestazione. Per l’occasione Recanati, dal 21 al 24 marzo, diventerà palcoscenico per conferenze, spettacoli, concerti dove ragionare sul tema dell’infinito in tutte le arti nella letteratura, nella matematica, nella musica, nell’arte. Un lungo weekend animato da iniziative che vedranno come protagonisti personalità del mondo della cultura salire sul palco del Teatro Persiani o nel museo di Villa Colloredo Mels. Vittorio Sgarbi, Davide Rondoni, Remo Anzovino, Antonino Zichichi, Gianmarco Tognazzi e Francesca Merloni, Paolo Crepet sono solo alcuni dei nomi che dialogheranno sull’infinito.Per aggiornamenti sul ricco calendario dell’evento, visitare il sito ufficiale