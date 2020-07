Domina Spa presenta la nuova Audi A3 Sportback

Ultimo aggiornamento: 16:53

Laviene inaugurata il 3 ottobre 1998 ed è tra le prime concessionarie a rappresentare il marchio Audi in esclusiva in Italia.Passione e competenza hanno permesso una crescita costante che ha portato al raggiungimento di due importanti tappe:l'apertura delle sedi di Porto Sant'Elpidio nel 2003 e di Jesi nel 2004 e l'autorizzazione alla vendita della prestigiosa Audi R8 nel 2007.Ma è nel 2008, con i festeggiamenti per i primi dieci anni di attività, che Domina dà il via ad un progetto ambizioso che vedrà realizzare, solo un anno più tardi, il primo Audi Terminal in Italia. Inaugurata il 18 settembre 2009, grande ed avveniristica struttura che vede oggi la sede principale di Domina S.p.A. è un concentrato delle più moderne soluzioni architettoniche nonché una pietra miliare nella storia di successo del marchio Audi.Al suo interno gli spazi sono frutto in una dimensione progettata per la migliore gestione dei servizi tra i quali uno show room di 1.000 metri quadri che permette di ammirare l'intera gamma Audi, un'officina altamente specializzata con servizio pneumatici, assetto ruote e carrozzeria. Il tutto gestito tramite un magazzino Ricambi Originali® che vengono distribuiti tramite il consorzio nelle province di Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno entro 24 ore.In un mondo in continua evoluzione, salite a bordo di una vettura dal design avveniristico e con tecnologie innovative, sempre pronta ad affrontare nuove sfide. Ora il progresso potete percepirlo.Nuova Audi A3 Sportback torna per stupire, si distingue da sempre per la sua capacità di evoluzione in termini di stile e innovazione. La quarta generazione della compatta premium si propone come la miglior sintesi diLa nuova compatta premium in termini di design e tecnologia è il massimo della sua categoria. All'interno la digitalizzazione del cruscotto e dei sistemi di infotainment evidenziano l’animo hi-tech di Audi A3 Sportback, miscelandosi perfettamente alle. I motori tutti performanti, con gli innovativi sistemi d’assistenza, garantiscono efficienza e comfort.Il design sportivo di nuova Audi A3 Sportback esalta tutti gli elementi stilistici come le fiancate dall’andamento concavo e i pronunciati blister quattro. Per la prima volta fa il suo esordio la, ispirata ai modelli RS, contornata dall’ampio Singleframe esagonale, che unita alle prese d’aria squadrate, all’incisivo paraurti e allo spoiler al tetto dal marcato sviluppo longitudinale, sottolinea ulteriormente il carattere dinamico dell’auto. I gruppi ottici anteriori presentano di serie la, inconfondibile grazie alla firma luminosa dedicata. Disponibili su richiesta, i proiettori full LED donano alla vettura un aspetto ancora più tecnologico e moderno, mentre nella configurazione top di gamma con tecnologiaè possibile ottenere il massimo di efficienza e visibilità, oltre alle inedite luci diurne digitali.La quarta generazione della compatta si presenta concapaci di coniugare prestazioni ed efficienza: 1.5 TFSI da 150 CV e 2.0 TDI con potenze di 116 o 150 CV. Successivamente al lancio debutterà il 1.5 TFSI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, inedita su Audi A3 Sportback.La nuova Audi A3 Sportabck ti aspetta presso i nostri Showroom di Ancona, Jesi e Porto Sant'Elpidio.Prenota il tuo