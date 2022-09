Il CSF - Centro Servizi e Formazione srl è un ente di formazione professionale accreditato in Regione Campania e presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori civili e come organismo di mediazione. Dal 2016 opera anche come Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per svolgere attività di Ricerca e Selezione del personale e di Supporto alla Ricollocazione professionale.

Fondato nel 2005 dal dottor Tommaso Marrone con l’obiettivo di affiancare imprese, uomini e donne di tutte le età nella creazione di quelle competenze necessarie al rilancio e lo sviluppo del territorio campano, negli anni, il CSF si è affermato come uno dei principali punti di riferimento della formazione professionale in Campania. Professionalità e qualità, premiate per due anni consecutivi, nel 2021 e nel 2022, come Eccellenza della Formazione dall’Associazione Italiana Formatori (AIF) nell’area Ambiente Etica Responsabilità Sociale per i progetti OLTRE e CRESCI.

Il CSF ha una struttura di oltre 300mq dotata delle più moderne tecnologie applicate alla didattica, con impianti di videocomunicazione, LIM, Video proiettori e piattaforme e-learning e FAD. Ha aule polifunzionali per le applicazioni pratiche, tutte dotate di moderne postazioni informatiche, laboratori didattici, una cucina professionale ed una sala pose completamente attrezzata. A questi spazi, dal 2021, grazie alla convenzione con Insieme SRL – Impresa sociale, si sono aggiunti ulteriori 300 mq di struttura suddivisi in 3 aule da 50mq, 2 laboratori tecnici, una sala posa e registrazione video, una cucina e 3000 mq di orto botanico.

Centinaia di ragazzi ogni anno si iscrivono ai corsi di formazione del CSF, formandosi come fotografi, tornitori e fresatori, pizzaioli, Operatori Socio Sanitari, operatori della ristorazione, american bartender, pasticcieri o tecnici della logistica, conseguendo il patentino per mulettista e carrellista, la certificazione BLSD o certificando le proprie conoscenze informatiche.

Completato il proprio percorso formativo, ogni allievo è affiancato dai career coach dell’Agenzia per il Lavoro del CSF per aiutarlo nell’inserimento lavorativo o nella creazione ed avvio di un’attività in proprio. Un metodo consolidato, il cui successo è testimoniato dal 78% di allievi formati dal CSF, che, anche grazie alla formazione professionale ricevuta, sono riusciti ad affermarsi nel mondo del lavoro.

Formazione professionale che negli ultimi anni si è arricchita di un’ampia gamma di corsi gratuiti, con Garanzia Giovani, il progetto ITIA con un’ampia gamma di corsi retribuiti, il sistema Duale IeFP e GOL

Negli ultimi anni, operando come Agenzia per il Lavoro, la collaborazione con le imprese si è rafforzata, alla tradizionale offerta per i privati, si è aggiunta una vasta gamma di servizi business, con il catalogo completo di corsi sulla Sicurezza ex D. LGS 81/08, un offerta formativa dedicata e su misura, i servizi per il lavoro e attività di consulenza.

Un’offerta caratterizzata non solo dalla professionalità e la qualità del CSF, ma resa ancor più ricca e competa dall’attiva collaborazione di un network di imprese e professionisti che da anni collaborano con l’ente. È questo il motivo per cui. sempre più aziende si affidano al CSF non solo per la ricerca e selezione del proprio personale, ma anche per l’attivazione dei tirocini, l’apprendistato e, soprattutto, la formazione e l’aggiornamento dei propri dipendenti, grazie ai Fondi Interprofessionali, il Fondo Nuove Competenze e Formazione 4.0