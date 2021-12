Capodanno 2022 a Roma. Dove trascorrerlo nel migliore dei modi

Manca ormai davvero poco alla notte di San Silvestro e per quest’anno le aspettative sono ancora più alte rispetto a quelle dei capodanno passati, alla luce del lockdown con cui abbiamo aperto il 2021. Molti di noi sicuramente non hanno ancora programmi ben definiti, tanto meno idee chiare su come trascorrere la serata di Capodanno 2022 a Roma, perché spesso gli impegni o la mancanza di organizzazione ci portano a procrastinarne la preparazione fino all’ultimo momento.

CapodannoRoma.Org, organizzatore di eventi per Capodanno nella capitale da oltre 20 anni, fornisce aggiornamenti costanti riguardo a tutti gli eventi in programma nella capitale, mettendo a disposizione prevendite e biglietti.

Come trascorrere il Capodanno 2022 a Roma

Pur osservando la normativa anti-covid vigente, le proposte per questo Capodanno 2022 a Roma sono declinate in molteplici soluzioni: locali esclusivi, discoteche, ristoranti e agriturismi caratteristici della tradizione culturale romana. Insieme a questi anche concerti di musica dal vivo, eventi in ville e castelli, festival che si protrarranno per tutta la giornata sul territorio romano e nelle zone limitrofe. A questi si aggiungono i menù da asporto, a scelta tra carne e pesce, per chi ha già a disposizione una location, oppure bar catering, cuochi da chiamare per cucinare direttamente presso la propria abitazione e camerieri professionisti, ma anche hostess, servizio di sicurezza, spettacoli e animazione.

Le soluzioni proposte da CapodannoRoma.Org vanno incontro a esigenze differenti provenienti da un target composto da persone single o gruppi di amici e amiche di età differenti oppure famiglie con bambini, un target dunque diversificato che dispone di necessità e budget diversi.

Nord, centro e zona sud della città saranno tappezzati di eventi e locali in cui poter trascorrere la serata, tra questi si riconferma il tradizionale concertone gratuito di fine anno nella zona del Circo Massimo, dove si esibiranno circa 100 artisti tra cantanti, ballerini, acrobati, con spettacoli pirotecnici a fare da cornice.

Nelle zone nord e sud della Capitale invece la movida si concentrerà rispettivamente nelle zone di Ponte Milvio, Tor di Quinto, Stadio Olimpico, le discoteche e i locali dell’Eur, Testaccio e Ostiense. Tutti gli eventi organizzati dal Comune di Roma a partire dai luoghi storici della metropoli capitolina, come i Fori Imperiali, il Colosseo, il Circo Massimo e il Campidoglio, diventeranno teatro di tantissimi eventi. Intrattenimento live, musica dal vivo d’autore, concerti di musica house ed elettronica, ma anche intrattenimento in vesti più informali come il piano bar e il karaoke.

Tantissime soluzioni da budget diversificati e accessibili

Tra i locali che organizzano il capodanno e gli eventi all’aperto disseminati per tutta la città, ognuno ha la possibilità di orientarsi secondo le proprie preferenze e comodità: le famiglie con bambini probabilmente opteranno per formule al chiuso diverse rispetto a quelle individuate da gruppi di ragazze e ragazzi. A fare la differenza non è soltanto la location o il tipo di serata scelta, ma anche il budget a disposizione. Chiaramente ogni singolo evento si colloca su fasce di prezzo distinte, a seconda dell’esclusività del posto e della tipologia di servizi desiderati.

Si parte, infatti, da una soglia minima che parte da 10 e arriva a 40 euro e che comprende l’entrata in discoteca con 1 drink o con formula bevande illimitate. Si sale al doppio di questo prezzo per l’ingresso alle feste in ville e discoteche con accesso al buffet e al brindisi. La fascia ancora superiore arriva alle 130 euro e riguarda gli ingressi nei locali e agli eventi più esclusivi, tra cui il cenone di gala servito o feste che si protraggono fino alla mattina. La formula prezzi più alta, invece, parte da 130 euro e include, oltre alla festa e alla cena, anche l’alloggio in hotel.

Chi decide di prenotare tramite CapodannoRoma.Org ha diritto a scontistiche molto vantaggiose. Tutte le proposte possono essere acquistate comodamente online, grazie alla garanzia con pagamenti sicuri di PayPal, oppure recandosi direttamente presso le sedi di CapodannoRoma.Org.