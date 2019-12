Banca Macerata cresce e si amplia: in arrivo nuove assunzioni

Ultimo aggiornamento: 16:52

Banca Macerata, viaggiando da anni in controtendenza, offre la possibilità di iniziare un nuovo percorso lavorativo all’interno della propria organizzazione Banca Macerata , viaggiando da anni in controtendenza rispetto agli ostacoli rappresentati dalla situazione economico-finanziaria italiana degli ultimi tempi e in linea con la sua politica di espansione territoriale nella regione Marche, offre la possibilità di iniziare un nuovo percorso lavorativo all’interno della propria organizzazione.L'Istituto, determinato ad affermarsi in buona parte del territorio regionale tramite una rete commerciale più dinamica ed articolata, è alla ricerca di, che potranno operare neidislocati nella Regione Marche Ai Consulenti autonomi selezionati verrà offerto unIl consulente finanziario di Banca Macerata è innanzitutto un esperto dei mercati e dei prodotti finanziari offerti da banche, società di intermediazione e compagnie assicurative. Il suo ruolo è di assoluto rilievo in quanto consiglia i clienti su come gestire il loro patrimonio nel modo migliore.La sua professione prevede prima di tutto l’incontro con il cliente per individuare aspettative ed esigenze di investimento, di protezione del risparmio, di miglioramento dell’assettoe pianificazione di quello. Svolge quindi un'analisi approfondita della sua situazione personale e della propensione al rischio eSarà quindi in grado di illustrare le possibili opzioni presenti sul mercato, mettendo in evidenzadi ognuna:. È infatti un professionista con una, in grado di rispondere a tutte le domande del cliente e chiarire eventuali dubbi anche di natura fiscale.Per un consulente finanziario è molto importante, improntato alla: la relazione diretta permette di conoscerne a fondo le caratteristiche e gli obiettivi finanziari e di formulargli le soluzioni più idonee nel suo primarioBanca Macerata richiede che il candidato ideale possieda i seguenti requisiti:- Essere automunito;- Aver conseguito preferibilmente una laurea in discipline economiche e finanziarie Per candidarsi basterà inviare il proprio curriculum all'indirizzo email toni.guardiani@bancamacerata.it Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, ed a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Gli interessati possono inviare il CV con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo iln. 2016/679 (GDPR) e sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy cliccando qui