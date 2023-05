Ripatransone, testa a testa Capocasa-Lucciarini: cambiamento o riconferma

RIPATRANSONE- Corsa al voto a Ripatransone dove, domenica e lunedì 14 e 15 maggio, si dovrà scegliere il sindaco. In lotta il primo cittadino uscente Alessandro Lucciarini De Vincenzi e la sfidante Roberta Capocasa

Roberta Capocasa - "Progetto Paese"

Roberta Capocasa candidata sindaco a Ripatransone con la lista “Progetto Paese”. Tanti i punti all’interno del programma elettorale: da quali partirete?

«Ripatransone ha bisogno di una buona rete stradale. Ne ha bisogno chi lavora nelle aziende agricole e vitivinicole, chi viene come turista e pernotta nei b&b, chi utilizza le nostre strade per spostarsi tra l’ascolano e il fermano. Una buona rete viaria è la cartina tornasole per verificare lo sviluppo socio economico di un territorio. Nei primi 100 giorni sarà effettuato un monitoraggio delle strade del territorio per verificare le condizioni di percorribilità e sicurezza, e predisporre una programmazione di interventi di manutenzione».

Turismo e attività produttive: quali sono le azioni da mettere in campo per dare maggiore impulso all’economia del territorio?

«Ripatransone ha due anime: quella del centro storico coi tesori artistici e quella del territorio con pregiati prodotti vitivinicoli ed enogastronomici.

Tale patrimonio va potenziato poiché diventi occasione di lavoro, espressione di accoglienza al turista. Vogliamo valorizzare lo Iat e i suoi servizi; rendere accessibili musei, aree archeologiche, palazzi storici monumentali; diversificare l’offerta turistica con percorsi culturali, enogastronomici: il turista enogastronomico è alla ricerca del cibo e del vino quale espressione della cultura del luogo visitato. Vogliamo istituire un servizio per supportare imprenditori e commercianti alla ricerca e gestione dei contributi previsti dai bandi della Regione Marche e dal Pnrr. Per il settore agricolo attenzione verrà posta alla produzione dei prodotti tipici, a Km 0, al biologico, in attuazione delle politiche della Regione Marche. Valuteremo gli interventi più opportuni per un’equilibrata convivenza tra la fauna selvatica e l’ecosistema agricolo affinché le attività imprenditoriali del settore non subiscano conseguenze dannose».

Alessandro Lucciarini De Vincenzi - "Ripa più"

Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco di Ripatransone, si candidata per il secondo mandato con la lista “Ripa più”. Tanti i punti all’interno del programma elettorale: da quali partirete?

«In merito al turismo vogliamo lavorare sulla riorganizzazione del nostro sistema di accoglienza con la ridefinizione dei relativi servizi. Ripatransone è in una fase transizionale importante in cui si avverte una forte evoluzione della sua riconoscibilità quale destinazione turistica di valore. La prossima riapertura del polo museale "Bonomi Gera", a cui si aggiungono l'imminente apertura del nuovo parco avventura Ripadventure e quella della nuova enoteca comunale, progetti dal forte impatto politico condotti dall'amministrazione uscente, ci dà la misura dell'estensione dell'offerta con cui potremo presentarci ai turisti, basata su tre capisaldi: cultura, natura e paesaggio, enogastronomia. Parliamo quindi non solo di patrimonio ma anche delle forme di turismo esperienziale attraverso le quali questo potrà essere fruito. Nel nostro programma elettorale prevediamo interventi di strategia, come il potenziamento della promozione attraverso canali fisici e digitali, la creazione di un network enoturistico e l'intercettazione dei flussi cicloturistici, così come interventi per l'allargamento del perimetro dell'offerta, la creazione dei percorsi escursionistici nel territorio e nel borgo. A queste azioni si aggiungeranno politiche di certificazione e di sostegno dei marchi di qualità, come la continua valorizzazione del marchio della Bandiera Arancione e il presidio alla candidatura per l'ingresso nei Borghi più Belli d'Italia».

Turismo e attività produttive: quali sono le azioni da mettere in campo per dare maggiore impulso all’economia del territorio?

«Per le attività produttive, vogliamo sostenere la collaborazione con commercianti ed esercenti per potenziare l’offerta, anche attraverso l'apertura di nuovi esercizi che coprono ambiti attualmente non presenti. Si lavorerà per l'estensione della fibra ottica nel territorio comunale».