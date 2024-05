POTENZA PICENA - «La priorità? Portare a termine le opere già avviate. Mi riferisco, in centro, alla riqualificazione di piazza Matteotti, al restauro della Torre civica, al restyling del teatro Mugellini e alla ristrutturazione della porzione di palazzo Menghini. Poi gli interventi al Palazzetto del Podestà e all’ex Convento di Sant’Agostino». Noemi Tartabini, candidata sindaco della coalizione di centrodestra, entra subito nel merito delle questioni.

Quali sono le altre opere?

«In via Le Rupi l’abbattimento dei due edifici fatiscenti acquistati dal Comune e la realizzazione di un parcheggio. E poi la valorizzazione delle mura storiche (progetto già finanziato). A Porto Potenza in cantiere la ristrutturazione dell’ex cinema Florida, il recupero della palestra dell’ex scuola elementare di piazza Douhet, adibita a spazi polifunzionali, e la sistemazione dell’area di pertinenza con la realizzazione di un parcheggio, oltre alla realizzazione di nuovi marciapiedi sulla statale 16 e la bretella tra via Olimpia e via Beethoven».

E per quanto riguarda lo sport?

«Cito la realizzazione degli spogliatoi per il centro sportivo di San Girio e il nuovo campo da calcio di Porto Potenza, già finanziato».

Le altre questioni?

«Le scuole, con l’ultimazione della nuova Infanzia Coloramondo, la demolizione e ricostruzione della scuola media di Porto Potenza e dell’asilo nido di Potenza Picena. Guardiamo inoltre alla stazione ferroviaria con la prosecuzione dei rapporti istituzionali con Rfi per la riqualificazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche».

Nuove idee?

«Ci sono situazioni che vanno approfondite per studiare interventi ad hoc: la prosecuzione del lungomare direzione nord e sud, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclopedonali, in particolare quello tra Potenza Picena e Porto Potenza, la progettazione di un parcheggio con risalita meccanizzata per il centro di Potenza Picena. Interventi mirati andranno previsti per riqualificare la zona industriale ma anche per proseguire la rigenerazione dell’area ex ceramica. Lavoreremo per l’avvio dell’iter di realizzazione di una nuova struttura per anziani e per creare nuovi spazi destinati al sociale e alla cultura. Vogliamo portare avanti il progetto “Educativa di strada” per la prevenzione del disagio giovanile».

E poi?

«Continueremo a interloquire con Regione e Ministero per valorizzare Villa Buonaccorsi. Puntiamo inoltre a potenziare il dialogo con l’Aspp per ottimizzare i servizi destinati al cittadino. Andremo avanti anche sul fronte della Galleria naturale garantendo sostegno a chi sceglie di investire sul nostro centro storico».

La prima delibera di giunta se venisse eletta?

«Vogliamo un’altra stagione estiva ricca di iniziative. Sarà questa una delle priorità all’indomani dell’insediamento, fornendo alle associazioni e a tutti coloro che ne faranno richiesta il dovuto supporto. Delibereremo inoltre la manutenzione straordinaria delle strade comunali».

A proposito di giunta, ha già un’idea su chi la affiancherà?

«Sicuramente il bilanciere politico non sarà il criterio adottato, considerato che sono numerose le persone a supporto della mia candidatura che provengono dalla società civile e che, quindi, non sono riconducibili ad alcun partito. Ritengo che il numero di preferenze sia espressione di una volontà popolare da rispettare. Allo stesso tempo, chi ricopre il ruolo di assessore deve avere attitudini adeguate e tempo da poter dedicare alla città».

Durante la campagna di cinque anni fa aveva il pancione, la sua vittoria è stata il simbolo di una donna che può coniugare lavoro, famiglia e politica. Com'è stato far coesistere tutti questi impegni?

«Difficile, senza dubbio. Ma è stato possibile grazie a una famiglia comprensiva e di grande supporto, grazie alla tenacia femminile che è una risorsa inestimabile e grazie alla preziosa collaborazione degli altri amministratori e di tutti gli uffici comunali».

Potenza Picena, città del governatore Acquaroli, è l'Ohio delle Marche per il centrodestra. La sua responsabilità pesa ancora di più?

«Sono consapevole del fatto che, per questa tornata elettorale, Potenza Picena è sotto i riflettori proprio in quanto città del governatore. Una città di cui è stato sindaco, che conosce a menadito e per la quale, come me, nutre un grande affetto. Tuttavia oggi Potenza Picena è solo uno dei Comuni delle Marche per cui il presidente Acquaroli si spende quotidianamente. Sono certa che il riconoscimento del suo operato va ben oltre i confini potentini».