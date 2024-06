Piobbico, Alessandro Urbini corre da solo a caccia della riconferma

Alessandro Urbini, le tre priorità nella sua agenda, se vince la sua lista e perché?

Lavori pubblici, promozione del benessere sociale, supporto all'economia locale perché riteniamo che la qualità del vivere sia essenziale e passi attraverso questi tre obiettivi, territorio con buone infrastrutture, servizi alla persona e opportunità di lavoro; per questo motivo il programma del prossimo quinquennio è stato pensato tenendo conto di questi tre obiettivi

Quale è il patrimonio identitario del vostro Comune e quali sono le politiche, proposte, azioni che metterete a sistema per creare delle economie?

La Comunità Piobbichese ha un forte legame con la propria identità storica e con il proprio territorio ma è aperta al cambiamento prova ne è la buona integrazione degli immigrati che sono entrati a far parte integrante della stessa. Servizi Sociali funzionanti, integrazione con associazioni, Scuole agenzie educative sono e saranno fondamentali per la crescita della comunità nel suo complesso. La flessibilità delle politiche di programmazione del territorio sono gli strumenti operativi alla base dello sviluppo dell’economia locale. Il potenziamento dell’integrazione e della collaborazione con gli Enti sovra comunali nel perseguimento degli obiettivi comuni rappresentano uno dei canali in cui il territorio potrà usufruire di risorse per la propria crescita.

Con quali politiche ed azioni intendete scongiurare il calo demografico e rivitalizzare il paese e le frazioni?

L’obiettivo dell’azione amministrativa è quello di rendere Piobbico un territorio “del buon vivere” un territorio per una vita di qualità che abbia giusti ritmi ma che abbia servizi in loco e facilità di accesso alle infrastrutture dei centri limitrofi, scuole ospedali uffici, impianti.

Con particolare attenzione sarà pertanto seguito il discorso dei collegamenti e del piano trasporti unitariamente al potenziamento delle reti di comunicazione informatiche. Le frazioni continueranno ad essere sostenute con la realizzazione di servizi di accesso e fruibilità.

Perchè la sua lista merita la fiducia del paese?

Perché in questi cinque anni abbiamo lavorato sempre, nei limiti delle nostre possibilità, per promuovere il nostro Paese e sostenere in ogni necessità i cittadini, tanti lavori, tanti interventi ma soprattutto con un atteggiamento di servizio e rispetto della Comunità che siamo stati onorati di rappresentare e che ci auspichiamo ci confermi permettendoci ancora di impegnarci con l’unico fine dello sviluppo di Piobbico e del benessere dei suoi cittadini