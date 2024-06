Luca Serfilippi, come candidato sindaco guida il centrodestra unito alle elezioni comunali: cosa propone per la città?

«Il nostro percorso politico è stato trasparente e pragmatico; siamo una coalizione unita con tutti i partiti di centrodestra insieme alla mia lista civica Fano Cambia Passo. Abbiamo un programma chiaro e condiviso con tutti i quartieri. Vogliamo una città più sicura, più condivisa, più inclusiva, più vivibile ma soprattutto più bella. Per farlo servono rinnovamento e competenza».

La sua croce è l’ospedale di Fano perché la competenza è della Regione, di cui lei è consigliere di maggioranza. Sui motivi del disagio espressi da utenti e medici cosa risponde?

«Se il Santa Croce è rimasto ospedale di primo livello con specialità di secondo, il merito è del centrodestra. Il Pd lo aveva barattato con i 20 milioni della variante di Gimarra, persi da questa amministrazione, e i 50 posti letto bloccati da anni. È vero, c’è un problema sulle liste d’attesa che riguarda tutte le regioni d’Italia; stiamo arginando tale criticità attraverso le borse di specializzazione che abbiamo triplicato. Ma faccio una domanda: chi doveva formare i medici in questi ultimi 30 anni? Noi o il centrosinistra che ha sempre governato?».

Sulla sanità rilancia gli investimenti della Regione a Fano per nuove strutture per 31 milioni di euro. Oltre alla nuova palazzina dell'emergenza del Santa Croce si sblocca l'hospice pediatrico?

«Il centrosinistra ci aveva lasciato un pronto soccorso dove le barelle non giravano, noi avremo una struttura di eccellenza, al cui interno vi saranno il pronto soccorso (l’ospedale di Fano è dietro solo a quello di Torrette di Ancona per prestazioni erogate), l’osservazione breve intensiva con 10 posti letto, la diagnostica per immagini dedicata, la medicina d’urgenza, la terapia intensiva e subintensiva, l’unità di terapia intensiva coronarica e il blocco operatorio con 4 sale. Sull’hospice pediatrico partirà la progettazione a fine mese, tanto che ci sono già 7 milioni a disposizione per la realizzazione».

L'inclusione è tra le sue priorirità, su cosa si impegna per le esigenze della disabilità?

«Attuazione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche, istituzione del disability manager: per noi è strategico supportare, co-programmare e co-progettare insieme a tutti gli enti del terzo settore. Abbiamo l’obiettivo di rendere i servizi sociali più umani e meno burocratici, inoltre vogliamo far coincidere l’Ambito territoriale sociale con il Distretto sanitario, per una vera integrazione socio-sanitaria» .

Il suo cavallo di battaglia è la sicurezza. Una delle questioni irrisolte è l'innalzamento del livello del commissariato su cui decide il governo nazionale. Lei cosa propone?

«Sul livello del commissariato ci stiamo lavorando. C’è un problema di sicurezza a Fano. Si deve partire da questa consapevolezza affinché ognuno faccia la sua parte: la Questura deve trasferire più agenti a Fano e la polizia locale deve far uscire gli agenti dagli uffici, i quali devono essere remunerati maggiormente, formati e dotati di strumenti adeguati. I fanesi devono poter passeggiare in sicurezza in centro, nel lungomare e nelle periferie. Oggi non è più possibile».

Contro il polo logistico nell'area ex zuccherificio è in atto una mobilitazione popolare. Lei aveva votato sì sull'osservazione dei residenti per il ripristino della zona mista, ma poi - a differenza di Marchegiani - non si è impegnato per cambiare la previsione. La condiziona l'essere dipendente di uno degli industriali proprietari che ha avanzato la richiesta al Comune?

«Assolutamente no, io sono stato l’unico dei tre candidati a sindaco ad aver votato contro questa ipotesi. Dove vuole realizzare il polo Marchegiani? A Sant’Orso vicino all’uscita dell’autostrada? Bisogna essere trasparenti e onesti intellettualmente con i cittadini».

Ha incontrato Confindustria promettendo una diversa relazione con le imprese per la crescita e il lavoro. In che cosa consiste?

«Abbiamo eccellenze a livello industriale che vanno accompagnate affinché Fano torni a giocare un ruolo da protagonista. Dobbiamo promuovere il distretto dell’ingegneria, fare sistema e incentivare lo sviluppo attraverso tre lenti: innovazione, competitività e competenza. L’amministrazione ha il dovere di tracciare il percorso su cui far correre il nostro sistema economico».

Lei è papà di un bambino di un anno. La città delle bambine e dei bambini (a misura dei più piccoli e quindi di tutti) è una grande innovazione di Fano di 33 anni fa che altre città del mondo hanno realizzato molto meglio di noi. Che cosa si ripromette se sarà sindaco?

«Ha perfettamente ragione. Fano città delle bambine e dei bambini non deve essere una narrazione, ma una lente con cui guardare gli interventi e le opere che si realizzano. Mettere i bambini al centro significa creare percorsi ciclabili sicuri e lavorare sulla loro autonomia».