Claudio Moretti, candidato sindaco per Patto Civico per Monte Urano Perché ha scelto di candidarsi?

«Ho accettato la sfida di guidare un progetto partito da lontano e condiviso con altre persone. Ho accettato per il forte senso di responsabilità verso il paese. Da qui la spinta per mettermi in gioco per il bene della comunità».

Cosa pensa di poter dare a Monte Urano?

«Metto a disposizione la mia esperienza professionale e nella pubblica amministrazione. In passato ho rifiutato questo incarico. Ora mi sento nel periodo giusto della mia vita per poter dare molto a Monte Urano. Sono pronto a guidare un Comune così importante».

Qual è la sua priorità per Monte Urano?

«Lo sviluppo del paese. Perché attraverso lo sviluppo, riportando lavoro, interesse e ricchezza a Monte Urano si possono poi raggiungere tutti gli altri obiettivi. Questo è anche quello che mi chiedono i cittadini: il rilancio del paese».

La prima cosa che farà una volta sindaco?

«Lavorerò per mettere al centro il paese. E quindi infrastrutture, viabilità ecc. Per attrarre investimenti, un luogo deve essere prima di tutto connesso. Poi agevola anche avere un'amministrazione credibile, attenta e disponibile».

Qual è il punto di forza del suo programma elettorale?

«Puntare sullo sviluppo del territorio con un nuovo Prg condiviso con i Comuni limitrofi. E quindi la riqualificazione della zona industriale e la creazione dello sportello Europa».

Cosa pensa di Moira Canigola?

«Ogni sindaco viene ricordato per qualcosa, un'opera pubblica importante ad esempio. Il decennio Canigola non lascia nulla di questo: è impalpabile. I cittadini non si sono sentiti vicini all'amministrazione comunale. Terremoto e pandemia sono stati catastrofici. Altri Comuni sono comunque cresciuti, per lei sono un alibi».

E cosa pensa di Andrea Leoni?

«Penso che manchi di esperienza. La cassetta degli attrezzi da sindaco che ha è vuota. Non ha conoscenza della macchina amministrativa e non ha una squadra all'altezza per governare. Secondo me ha sbagliato a prestare il nome per altri e azzardare una scelta così importante».

Ci descriva la sua proposta del parco a tema...

«Nel rispetto dell'ecosistema del parco Langer, possiamo realizzare un parco con attrazioni destinate a bambini e ragazzi per incrementare il flusso turistico. Con la gestione del parco affidata a terzi, l'investitore avrà tutto l'interesse per presentare al meglio tutta l'area. L'iniziativa porterà anche la crescita degli esercizi commerciali di prossimità e all’interno del parco stesso».

Perché i monturanesi dovrebbero votarla?

«In realtà non vedo motivi per non votarci. Siamo l'alternativa all'attuale amministrazione. Una lista che rappresenta davvero tutta la cittadinanza. Siamo e saremo liberi di decidere senza input esterni e scevri da ideologie politiche. Siamo quello che diciamo».