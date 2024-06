Monte Cerignone, in corsa per la fascia tricolore c'è solo Davide Giorgini: il programma

MONTE CERIGNONE - A Monte Cerignone c'è un solo pretendente alla carica di sidaco: Davide Giorgini per la lista "Insieme per Monte Cerignone"



Le tre priorità nella sua agenda se vince la sua lista e perché?

Noi di Insieme per Monte Cerignone proponiamo per il prossimo mandato amministrativo un programma frutto di incontri di ascolto con le persone e di una analisi condivisa della situazione conseguenza della “glaciazione demografica” che interessa tutti ma nel nostro paese è diventata critica.



Quale è il patrimonio identitario del vostro Comune e quali sono le politiche, proposte, azioni che metterete a sistema per creare delle economie?

Oggi la Rocca Feltresca, patrimonio storico culturale del nostro Comune, può garantire una maggiore fruibilità della struttura che porti ad un utilizzo permanente della stessa, con la realizzazione del giardino pensile che ha catturato l’attenzione di riviste Nazionali di settore, con l’allestimento di una mostra permanente al piano terra (sala Bardozzi ed Archivio Storico), un museo contadino al primo piano, il museo Mochi al piano superiore e degli spazi attigui adibiti a mostre itineranti, oltre che ad eventi di qualsiasi genere. Fortunatamente in paese è alta la percentuale di chi è socialmente impegnato : Pro Loco, Giardino di Simone, Auser- Volontari del Verdi, Protezione Civile, Oratorio.Dal volontariato può e deve nascere il contrasto alla decadenza.



Con quali politiche ed azioni intendete scongiurare il calo demografico e rivitalizzare il paese e le frazioni?

La prima risposta è la disponibilità abitativa allora censiamo la case vuote contattiamo i proprietari gli eredi e li convinciamo a renderle disponibili mettendoli in contatto con richieste di affitto o vendita

La seconda risposta è offrire un posto di qualità per ambiente natura e paesaggio e sicurezza e fortunatamente questo c’è ma certo non basta per chi sceglie Monte

Cerignone, come avvenuto in passato, come “ Buon Ritiro” altri cercheranno l’esistenza di attività sociali culturali turistiche. La terza risposta sarà dare visibilità e continuità alle iniziative turistiche e culturali

mettendo a terra quella vocazione che da sempre riteniamo debba avere Monte Cerignone perché saranno la vetrina del paese.



Perché la sua lista merita la fiducia del Paese?

Monte Cerignone negli ultimi venti anni è cambiato era un paese prevalentemente agricolo, le stalle erano piene, il territorio salvaguardato, i giovani costretti ad andarsene per cercare lavoro oggi paradossalmente non residenti trovano lavoro nella Torrefazione Pascucci o nel Gruppo Atena. “Se ne sono andati tutti, specie chi è rimasto”, la percentuale di residenti non nati nel paese é sempre più alta, vivere nell’entroterra significa scegliere di rinunciare ad alcune cose ma anche decidere di dare importanza ad altre: natura e paesaggio, ambiente e ecologia e con un percorso di rigenerazione urbana stimoleremo in chi risiede a Monte Cerignone identità e riconoscimento con il paese. Le nostre azioni saranno rivolte a tutelare e valorizzare tali aspetti, nella ricerca di offrire al paese un futuro migliore, dove i cittadini possano ancora vivere in sicurezza e serenità, trovando nuove possibilità di sviluppo.