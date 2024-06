Cristian Fanesi, qual è la sua visione di sviluppo per la città come candidato sindaco del centrosinistra?

«La mia è una visione coraggiosa, non significa sognare ma innovare e avere la forza di percorrere strade nuove che permetteranno a Fano di continuare a crescere: in qualità della vita, nelle relazioni sociali, nella coesione che una comunità deve avere per affrontare sfide importanti. Infine gli ultimi non devono essere troppo lontani dai primi».

Il progetto o la priorità che le sta più a cuore?

«Fano deve essere sempre di più la migliore città dove vivere. Per questo vogliamo proporre un modello di crescita di quartieri e frazioni, che porta al centro la creazione di spazi comuni e condivisi: le community hub».

Lei è vicesindaco e assessore all’urbanistica uscente, qual è il risultato oppure l’azione di cui va più fiero?

«Un risultato molto importante per la città e per il suo sviluppo in armonia è il nuovo Prg. Riduce invece che aumentare i terreni edificabili, incentivando di fatto il costruire sul costruito. Il Prg toglie 114 ettari di terreni edificabili, che non sarebbero mai stati realizzati: i prossimi giorni i fanesi riceveranno lettere in cui sarà ricalcolata l’Imu, risparmiando tanti soldi».

Che cosa risponde ai residenti in zona ex zuccherificio, i quali considerano il polo logistico un inaccettabile blitz di fine mandato?

«Dalla fine dell’estate scorsa i consiglieri comunali conoscono la proposta di trasformare gli scheletri, dove in passato volevano costruire un grande centro commerciale, in un polo logistico per il settore alimentare. In commissione urbanistica e in fase di adozione nessuno si è opposto. Non ci sarà inquinamento, in quanto nulla sarà prodotto».

Può fare chiarezza su quanta mole di traffico sarebbe generata dal polo logistico?

«Aumenterà il traffico di camion. Dalle stime è presumibile tra i 4 e 5 camion all’ora in più, considerate le 24 ore».

Perché una zona vicina al mare per il polo logistico e non vicino alle uscite di A14 e superstrada?

«Perché quella è già una zona artigianale, un terreno consumato e in forte degrado che non può essere lasciato così. Le proposte di fare un polo logistico vicino all’A14 sono ipotesi che sento da candidati in campagna elettorale, ma solo ora. Si potevano proporre soluzioni diverse sin dall’ottobre scorso. Invece tutti zitti. Chissà perché».

Tolto all’ex zuccherificio il divieto riguardante le industrie insalubri di prima e seconda classe: che cosa tutela i residenti?

«Nel comparto proposto per la trasformazione in polo logistico non è stato tolto il divieto di industrie insalubri di prima classe, ma è stato tolto il divieto per manifatture di seconda classe. Tra quelle di seconda classe ci sono falegnamerie, lavanderie a secco, tipografie e anche depositi di ortaggi e formaggi. È evidente che non si possa realizzare un polo logistico alimentare senza prevedere la possibilità di depositare ortaggi e formaggi».

Sanità: quale ruolo per il Santa Croce e di quali leve dispone l’amministrazione comunale per farsi valere sulla Regione?

«La sanità pubblica a Fano è sotto attacco. Le lunghe liste d’attesa, la mancanza di un atto aziendale chiaro e l’incertezza degli operatori verso il futuro agevola la sanità privata che la destra vuole portare in questa provincia. Noi siamo per la cura di prossimità e la sanità pubblica. La verità è che la destra in Regione non potrà presentare alcun atto aziendale».

Impianti sportivi: stadio, nuovo palasport e piscina Dini Salvalai. Che cosa si fa?

«Faremo un palasport da 3.000 posti, utile a tutti, con soldi pubblici e con collaborazioni private».

Porto e insabbiamento: come dare continuità ai dragaggi?

«Con coraggio dobbiamo affrontare insieme alla Regione soluzioni per depositare i fanghi parzialmente inquinati del porto di Fano. E trasportare via da Torrette quelli già stoccati. Guai se la Regione ci togliesse spazio nella cassa di colmata di Ancona. Saremo durissimi».

Come valorizzare il patrimonio culturale, in particolare l’area del teatro romano, e come incentivare le ricerche archeologiche in via Vitruvio?

«Scavare, trovare, studiare. Senza ombra di dubbio questa è la strategia per fare sì che Fano sia sempre più la città di Vitruvio. Ma anche conservare e valorizzare ciò che la nostra città nasconde. Che bello sarà per il prossimo sindaco riaprire al pubblico l’ex teatro romano nascosto sotto la vecchia filanda».

Quali progetti sulle infrastrutture viarie, dopo la vicenda della variante Gimarra?

«Il problema non si può nascondere. La statale attraversa senza alternative la città a nord. È una questione di traffico e sicurezza stradale. Senza dimenticare l’esigenza di una nuova viabilità per il quartiere di Gimarra. Il sottosegretario Alessandro Morelli, in visita a Fano, ha dichiarato al Corriere Adriatico che i soldi si possono recuperare. Il prolungamento dell’interquartieri resta una possibile soluzione ai problemi di attraversamento e sicurezza».