Lauretta Giulioni: «Più iniziative per il turismo e per i govani»

Lauretta Giulioni, candidata sindaca di Filottrano, e sindaca uscente, sostenuta dalla lista “Viva Filottrano”. Quali sono le priorità per la sua città?

«Organizzare una città turistica per diversificare l’economia. Continuare nel potenziamento dei servizi sociali per il benessere dei cittadini e il sostegno alle giovani famiglie e alle persone fragili. Più sanità con la Casa di comunità che, nella nuova struttura, offrirà nuovi servizi ambulatoriali e a domicilio. Spazio ai giovani in amministrazione con strutture dedicate per lo svago e la creazione di un tavolo permanente in Comune per il progetto “Generazione Z” e per il percorso formativo politico-amministrativo».

Il primo atto che verrà deliberato in caso di vittoria?

«Consegneremo ai cittadini tutte le opere pubbliche ormai completate che non possiamo inaugurare per la par condicio elettorale: la struttura sportiva polivalente, la torre dell’acquedotto e l’elisuperficie».

Quali criteri adotterebbe nella scelta degli assessori? Ha in mente qualcuno in particolare?

«I candidati possiedono tutti specifiche competenze. Saranno i cittadini a indicare gli assessori. Ho in mente nuovi assessorati per le nuove esigenze che la città esprime, tra cui quello all’Industria e al Commercio per attuare il progetto della legge regionale che ha promosso Filottrano a Città marchigiana della sartoria artigianale».

Perché i cittadini dovrebbero votarla?

«Perché ho mantenuto le promesse fatte grazie alla formula che non ha mai tradito la fiducia dei cittadini: lavoro, concretezza e serietà nelle relazioni».

Nelle ultime settimane è affiorato il tema dei vandali: quello della sicurezza è una delle priorità?

«E’ il tema principale che ci costringe a riflettere sul ruolo genitoriale, a reintrodurre l’insegnamento dell’educazione civica e ad implementare l’impianto di videosorveglianza».

Luca Paolorossi, candidato sindaco di Filottrano, sostenuto dalla lista “Noi per Filottrano”. Quali sono le priorità per la sua città?

«Filottrano deve rinascere. I miei concittadini meritano una città che torni ai fasti di un tempo. Abbiamo palazzi storici chiusi, musei dimenticati, giovani che scappano via perché non vedono qui il loro futuro. La città è una bella addormentata, noi siamo pronti a darle il bacio che la risvegli».

Il primo atto che verrà deliberato in caso di vittoria?

«La prima cosa che farò sarà rinunciare al mio stipendio da sindaco. Un lavoro ce l’ho, non voglio i soldi della mia gente per campare. L'indennità da sindaco la devolverò ogni mese a un’associazione meritevole del territorio».

Quali sono i criteri da adottare nella scelta degli assessori?

«Prima ascolteremo la volontà popolare, poi se la gente deciderà di affidarci questa grande responsabilità sceglieremo insieme con Ivana Ballante, mio punto di riferimento, e con il mio staff. Mi avvarrò di una squadra che sappia unire competenza e coraggio, assessori con esperienza amministrativa affiancati da assessori giovani, capaci di portare aria nuova, idee nuove».

Perché i cittadini dovrebbero votarla l’8-9 giugno?

«Ai miei concittadini non chiedo un voto: chiedo un aiuto, per cambiare insieme la città. La gente sa chi sono e quello che propongo è questo: far rinascere la città come ho fatto con Villa Gentiloni».

Nelle ultime settimane è affiorato il tema dei vandali: quello della sicurezza è una delle priorità?

«Sul tema sicurezza faccio mio uno slogan lanciato dal mio valido candidato Valeriano Mazzocco, che per vent’anni ha guidato il Comando dei Carabinieri di Filottrano: non c'è bellezza senza sicurezza. Nella mia squadra c’è Franco Cusini, già vicecommissario dei vigili urbani di Jesi. Con noi i Filottranesi potranno sentirsi davvero più sicuri».

Silvia Lorenzini: «Formare talenti per la sartoria e subito decoro»

Silvia Lorenzini candidata sindaca di Filottrano, e assessora uscente, sostenuta dalla lista “Filottrano in Comune”. Quali sono le priorità per la sua città?

«Diversificare la nostra economia e formare le nuove generazioni nella creazione di capi spalla. Puntare al benessere, attraverso dei servizi e un lavoro di rete che mirano a creare una comunità educante, alla cura delle aree verdi del nostro territorio, ad una maggiore attenzione alla riqualificazione dal centro alle frazioni. Dare attenzione al piano regolatore, al piano quadro del centro storico per incentivare la cura del decoro urbano e rendere il paese più attrattivo».

Il primo atto che verrà deliberato in caso di vittoria?

«La creazione di spazi per i giovani e le famiglie, che puntino alla socialità, al benessere e allo sport».

Quali sono i criteri da adottare nella scelta degli assessori? Ha in mente qualche assessorato particolare o sa già a chi affiderebbe i principali?

«Abbiamo costruito una squadra competente, rappresentativa sia del territorio e che delle varie fasce d'età. Alcuni componenti hanno già un'esperienza consolidata e l'entusiasmo di dare il loro prezioso contributo. Altri sono alla loro prima esperienza, ma hanno passione e un forte senso di responsabilità. Gli assessori verranno definiti dopo le elezioni».

Perché i cittadini dovrebbero votarla l’8-9 giugno?

«Perché l’ascolto, la partecipazione, il lavoro di rete anche con gli enti esterni non solo del territorio, la cooperazione e la programmazione saranno le caratteristiche del nostro modo di amministrare Filottrano».

Nelle ultime settimane è affiorato il tema dei vandali: quello della sicurezza è una delle priorità?

«Ovviamente la sicurezza è un tema importante. Non è una problematica che si risolve solo con dispositivi di videosorveglianza: è fondamentale puntare sui servizi alla persona per crescere come comunità e rendere la nostra città vivibile».