Belforte all'Isauro, Federica Battazzi balla da sola

BELFORTE ALL'ISAURO - Una sola canidata sindaca a Belforte all'Isauro, si tratta di Federica Battazzi per la lista "Per un paese in comune"

Le tre priorità nella sua agenda, se vince la sua lista e perché.

Riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale per il miglioramento della qualità della vita. Sostegno alle tematiche del sociale con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie. Valorizzazione e rilancio delle strutture storiche del comune come il castello in collaborazione con i circuiti turistici del territorio.

Quale è il patrimonio identitario del vostro comune e quali sono, proposte, azioni che metterete a sistema per creare delle economie?

Il nostro patrimonio identitario comprende un’importante storia che cercheremo di ampliare indirettamente grazie all’imminente acquisto dell’ultima parte del castello ancora di proprietà del privato, che ci permetterà di puntare su importanti progetti. Sarà nostra priorità portare avanti il progetto del Bioparco apistico che pone l’attenzione sugli importanti temi della biodiversità e del rispetto dell’ambiente.

Il parco sarà accessibile a tutta la cittadinanza e sarà un punto di riferimento per l’attività didattica delle scuole limitrofe.

Con quali politiche e azioni intendete scongiurare il calo demografico e rivitalizzare il paese e le frazioni?

Cercheremo di migliorare il paese le sue infrastrutture e la qualità della vita per essere attrattivi nei confronti dell’importanza indotto demografico creato dalle aziende e attività artigianali presenti nel nostro territorio. Le frazioni saranno sempre al centro del progetto amministrativo perché parte integrante del territorio su cui sono già in piedi importanti progetti di riqualificazione urbana.

Perché la sua lista merita la fiducia del paese?

Meritiamo la fiducia perché siamo un gruppo in perfetto equilibrio che rappresenta l’intera comunità e le associazioni attive sul territorio con un programma fatto di obbiettivi concreti e che possono fare di Belforte un riferimento per tutto il territorio.