«Noi dobbiamo cercare di fare il massimo per ottenere un ottimo risultato, senza badare agli altri candidati». Va dritto per la sua strada Antonio Bravi, sindaco uscente e candidato a capo della coalizione di centrosinistra per Recanati.

Quali sono le priorità del suo programma?

«Il programma è volto verso una città sempre più solidale, accessibile, inclusiva, usando tutti gli strumenti a disposizione, dai servizi sociali alla cultura, allo sport, dai lavori pubblici alla viabilità. Con questa prospettiva abbiamo già chiesto all'Ast di Macerata di poter raddoppiare i posti per gli ospiti negli Ircer, abbiamo in programma nuovi impianti sportivi per atletica, ginnastica artistica e non solo. Vogliamo candidare Recanati a diventare sito Unesco, è già in corso il completo rinnovamento delle strutture a disposizione delle scuole gestite dal Comune».

La prima delibera di giunta se venisse eletto?

«Con la giunta uscente lavoreremo intensamente fino all'ultimo e se sarò rieletto non ci saranno questioni in sospeso. Dovremo prevedere nel primo consiglio comunale utile l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2023 che torniamo a poter utilizzare dopo 10 anni: oltre 300mila euro da utilizzare per cose urgenti da mandare avanti nel sociale, ad esempio il social food e l'Alzheimer Cafè, per programmare gli eventi della seconda parte dell'anno e per implementare alle manutenzioni».

A proposito di giunta, ha già un'idea su chi la affiancherà? Quali criteri adotterà per scegliere gli assessori? Il bilanciere politico o i voti ottenuti?

«Come già avvenuto per il presente mandato la giunta sarà formata sulla base delle competenze, delle diverse professionalità, con attenzione alla compagine più giovane della coalizione, per avere uno sguardo più fresco e attuale. Poi i risultati elettorali ottenuti e l'equilibrio tra le varie forze che mi sostengono avranno il loro peso, ma non potranno essere l'unico criterio».

Chi teme di più dei suoi avversari?

«Noi dobbiamo cercare di fare il massimo per ottenere un ottimo risultato senza badare agli altri candidati. Gli avversari più duri da sconfiggere sono l'incompetenza e la menzogna, che già vediamo in azione con proposte programmatiche accattivanti quanto impraticabili o dannose. Bisogna essere trasparenti. Entrambi gli avversari sono rivolti al passato. Pepa torna indietro di 20 anni proponendo la stessa squadra che stava portando il Comune al dissesto quando nel 2009 ho preso in mano la delega al bilancio: una montagna di debiti, 2,5 milioni fuori bilancio, la bomba dei derivati, scuola Gigli inagibile, progetto Centro Città del tutto squilibrato, problema Clarisse scaricato sugli Ircer. Oggi presenta un programma che dimostra la sua scarsa conoscenza della realtà cittadina con molte proposte già realizzate da noi o progetti in corso».

E Fiordomo?

«Torna indietro di 10 anni dimenticando che è stato in giunta con me fino a tre mesi fa, condividendo pienamente, insieme al suo gruppo, tutto ciò che è stato realizzato e programmato. Ora cerca di coprire una candidatura di pura ambizione personale dietro il paravento dell'esperienza civica che credo sia argomento che interessi poco le persone, ma è indicativo di come ci si propone. È difficile raccontare di essere civici quando per 25 anni si sono ricoperti ruoli importantissimi per conto di un partito, specialmente la carica di sindaco. Anche nel 2019 sosteneva di essere civico salvo poi, pochi mesi dopo, trasmigrare nel neocostituito partito di Renzi, restandoci, con un ruolo a carattere nazionale, fino a pochi mesi fa. E non ci si può dichiarare solo civici se tra le proprie liste c'è il coordinatore cittadino di Azione».

In caso di ballottaggio che apparentamenti ci saranno?

«È presto per pensare a quello che avverrà in caso di ballottaggio. I risultati del primo turno condizionerebbero la possibilità di accordi o apparentamenti, che pertanto saranno presi in considerazione solo dopo il 10 giugno. Sicuramente non sono pensabili accordi con coalizioni di destra, dalle quali ci dividono modi divergenti di guardare al mondo e anche metodi per dare risposte ai problemi».

Da un lato lo strappo con Fiordomo e una parte della sua maggioranza, dall'altro l'impegno di aver portato con sé Pd e M5S oggi all'opposizione. Crede che questo la favorirà?

«Credo che unire sia molto meglio che dividere. È quel che ci siamo sforzati di fare durante il nostro mandato, superando le divisioni del passato e costruendo alla fine un'ampia coalizione. Non si può sbandierare l'inclusione quando poi ci si vanta di esclusività».