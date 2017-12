Da Celentano ai Simple Minds: ecco cosa bolle nel pentolone della musica

di Franco Gigante

Sanremo tiene banco

I redivivi Simple Minds

C’è anche Sergio Muniz

In attesa di Mina

Celentano, album e tv

E poi Il Volo e Mengoni

E non manca Baglioni

Alla vigilia del nuovo anno, anticipiamo alcune delle novità discografiche previste nei prossimi mesi. In questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato dei cd e del vinile che è particolarmente toccato dalla crisi economica internazionale, anche se c’è un cauto ottimismo, forse dovuto all’arrivo di artisti di grosso calibro, da Laura Pausini a Mina, Adriano Celentano, Giorgia, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin, Emma, Elio & Le Storie Tese, Noemi, Mario Biondi, Red Canzian, Max Gazzè, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti.Ancora una volta sarà naturalmente il festival di Sanremo, quest’anno targato Claudio Baglioni, a movimentare le uscite italiane del primo semestre. Francesca Michielin scende in campo il 12 gennaio con il nuovo album “2640”; in questa data attesi anche Cosmo con “Cosmotronic” e Nitro con “No comune”. Giorgia ha annunciato per il 19 gennaio “Oronero live”; stesso giorno per “Il tram e la luna” di PCP (Piano Che Piove).I redivivi Simple Minds il 2 febbraio propongono il nuovo album di inediti “Walk between worlds”. Fra gli artisti presenti al festival di Sanremo Elio & Le Storie Tese tornano con l’album che include “Licantropo vegano” e “Arrivedorci”; Noemi che ha anticipato il nuovo progetto discografico con i singoli “Autunno” e “I miei rimedi”, cui si aggiunge la sanremese “Non smettere mai di cercarmi”; dischi nuovi anche per Luca Barbarossa, Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Max Gazzè, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale e la Vanoni.Il 9 marzo l’attore e cantante spagnolo Sergio Muniz arriva con l’album “La hola” e i pionieri americani dell’industrial Ministry pubblicano il nuovo album “AmeriKKKant”. A marzo è attesa Alessandra Amoroso e Laura Pausini che a gennaio uscirà con il nuovo singolo che anticipa l’album di inediti, a quasi due anni da “Simili”. In primavera Cromo arriva con il disco nuovo, Benji & Fede pubblicano il terzo album di inediti, Annalisa con il nuovo album contenente la sanremese “Il mondo prima di te”. Pacifico dopo l’esperienza sanremese in trio con la Vanoni e Bungaro, Carmen Consoli con “Eco di sirene live”, Antonella Ruggiero con “Quando facevo la cantante” ed Edoardo Bennato con “Signore e signori”. Elisa comincia un nuovo capitolo artistico dopo i 20 anni trascorsi alla corte di Caterina Caselli: il nuovo album è stato anticipato dal singolo “Ogni istante”.Mina è al lavoro sul nuovo disco dopo aver ascoltato le proposte che le sono arrivate sotto forma di provino da autori affermati e anche da giovani, ascoltate con quel metodo e quella paziente intelligenza che sono propri dei grandi artigiani: perché sa bene che il guizzo dell’originalità e del genio possono nascondersi anche dove meno ce li si aspetterebbe.Per il nuovo disco Adriano Celentano sta aspettando il ritorno in tv per proporlo con maestria come solo lui sa fare, sempre contro corrente, irregolare per natura, ma a conferma della sua modernità, a caccia di nuove sonorità.Scontati i ritorni di Marco Mengoni, Il Volo, Dolcenera che sta registrando a Londra, Lorenzo Fragola dopo l’album d’esordio “1995” e la hit estiva “L’esercito del selfie” con Arisa certificata oro, la stessa Arisa, Luca Carboni dopo “Pop-up” di due anni fa, Antonello Venditti per il seguito di “Tortuga”, Malika Ayane dopo “Naif”, Emma che ha lasciato passare due anni da “Adesso” e Franco Battiato a tre anni dalla collaborazione con Pino ‘Pinaxa’ Pischetola,Dopo l’esperienza sanremese, Claudio Baglioni sta preparando il suo ritorno discografico con un nuovo lavoro che farà seguito a “ConVoiAlbum”, l’innovativo progetto artistico a tappe iniziato nel 2013 e proseguito fino al 2014. Non arriverà prima dell’autunno Eros Ramazzotti con il nuovo album a due anni da “Perfetto”.