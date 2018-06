"Love is in the air": con il caldo esplodono le grandi notti della Riviera

di Marco Chiatti

Stasera

Domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva giugno, si sente odore d’estate ormai ovunque. E il prefestivo della Festa della Repubblica regala una notte in più di divertimento.Allo Shada riparte il venerdì notte più apprezzato della riviera adriatica con il vincente format “Love is in the air” firmato dalla direzione artistica di Aldo Ascani. Sul palcoscenico ci sarà Matthew Lee, straordinario performer, pianista e cantante che si ispira al mito del rock’n’roll. Al Mamamia di Senigallia il party Random, una festa a caso. Premi per chi si vestirà in maniera più stravagante. In consolle lo staff del Random Party che sta spopolando in tutta Italia ormai da tempo. Scoppia il divertimento nel venerdì notte per La Terrazza di San Benedetto che propone l’appuntamento ormai consolidato “Hola Chica”. Sempre a San Benedetto, al Medusa, va in scena Allegria “La Sagra Famiglia”. Per il Moyto Beach di Porto Sant’Elpidio due sale, doppio divertimento con Latin Style y Latin Power. Guest dj Nicola Pigini reduce dal palco del Giro D’Italia al Cayo Coco Beach Club di Porto Recanati. Inaugurazione anche per una nuova location a Tolentino, si chiama Villa Verde: uin programma Primera Noche con il guest Jay Santos.Allo Shada di Civitanova arriva Vida Loca, l’appuntamento con la One Night a base di Reggaeton, Hip Hop ,Pop e DanceHall più esclusiva d’Italia. Start anche per la Baia Imperiale: la discoteca di Gabicce Mare inaugura la stagione con un Opening Summer da non perdere. Guest live gli Eiffel 65 che faranno ballare tutti. Stavolta è lo start ufficiale: Estate “DaMare” allo Chalet Beach, sul Lungomare di Marina di Montemarciano, a partire dalle ore 21, cena spettacolo e dalle 23.45 in poi, con ingresso libero, diventa un coloratissimo beach party. Cena spettacolo con White Angel e Alex Effe. E’ già ormai a pieno regime La Terrazza di San Benedetto, con la buona musica, la bella gente e la vista speciale su tutta la Riviera delle Palme. Si intitola “Uno spettacolo di cena” ed è il sabato evento Estate 2018 di Bagni Andrea a San Benedetto. Quando la serata parte con il tono giusto già dalla cena, il proseguimento poi diventa tutto in discesa. “Please Restart the Music” è il titolo del Medusa di San Benedetto Del Tronto che si riaccende appunto per l’estate. Dj Giò Brunetti + Voice Conte Max allo Chalet Del Mar di Fano.