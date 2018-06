Grande rap al Mamamia: arriva il fenomeno Tedua con il suo Mowgli Tour

di Andrea Maccarone

Estate rap al Mamamia. Domani è atteso sul palco Tedua con il suo Mowgli Tour. Durante le sue nuove performance live, il fenomeno rap genovese propone dal vivo tutti i brani tratti dal suo nuovo album d’inediti “Mowgli”, ma senza tralasciare i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso artistico, consacrandolo come uno dei più rappresentativi personaggi del panorama hip hop italiano. Il rapper della giungla Tedua, nato a Milano e cresciuto a Genova, dall’età di 13 anni inizia farsi conoscere nell’ambiente underground hip-hop milanese e ligure. Da Durante la sua permanenza in Liguria fonda Wild Bandana, una rap-crew formata da amici con cui condivide la passione per questo genere musicale, tra i componenti c’è anche il rapper Izi, conosciuto come protagonista del fil Zeta uscito nei mesi scorsi al cinema. Nel 2015 partecipa al singolo “Mercedes Nero” di Sfera Ebbasta ottenendo grande popolarità e successo di download e views sul web. Sempre nello stesso anno rilascia “Drill Dream”, il primo singolo tratto dal suo mixtape “Orange County”. Entrambi i lavori lo portano a riconoscere al pubblico come pioniere del genere rap drill in Italia.Sulla scia del grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Mowgli - il disco della giungla”, già campione di vendite, certificato disco d’oro e ai vertici della classifica Fimi, il rapper Tedua è pronto a conquistare il pubblico con il suo Mowgli tour 2018.