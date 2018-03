Notti in Riviera affollate di vip: ecco Gabriel Garko e Cristiano Malgioglio

di Marco Chiatti

È la settimana dedicata alla donna e la sua festa si prolunga fino al weekend con molte serate a tema e tanti ospiti pronti a infiammare le notti sulla Riviera.Cristiano Malgioglio, eccentrico uomo di televisione ma soprattutto cantautore e paroliere approda al Donoma di Civitanova per Pezzi da 90 Evolution. Autore di indimenticabili successi, lo vedremo alla prova del canto con il microfono in mano. Al Sottovento di Numana Weekend dedicato alle donne, durante la cena sfilata sexy dei ragazzi di Mister Italia. Al Miami di Monsano Mamacita la festa della donna con Paolo Crivellini e Fabio Colloricchio, i tronisti di Uomini e Donne. In consolle Frankie di Pal,a, Tommy, Alexandra, Luis Pardo, Ebreo, Jack, Tium, Alpha. All’U-Bahn di Ancona il nuovo format del venerdì Levity Bar Be Casual, una sorta di boiler room dove chiacchierare, bere e ballare. All’Ethò di Marzocca di Senigallia, serata “Millennium”. Il Kontiki Club by La Terrazza di San Benedetto è “Hola Festa Della Donna”.Al Noir Club di Jesi Rewind Party, speciale Festa della donna dalla cena all’alba col meglio della musica dance Settanta, Ottanta e Novanta. Ospite speciale il bellissimo Gabriel Garko. Il Donoma di Civitanova presenta super guest dj Benny Benassi, icona delle consolle di tutto il mondo da oltre un decennio. Il Mia Clubbing di Porto Recanati ospita il format più in voga del momento Mamacita il brand dell’intrattenimento hip hop, raggaeton, r&b. Consolle pesante al Babau di Sforzacosta di Macerata, guest djs Mattia Trani più Amber e Mazu. Al Mamamia di Senigallia il party Random, una festa a caso. Premi per chi si vestirà in maniera più stravagante. In consolle lo staff del Random Party che sta spopolando in tutta Italia ormai da tempo. Al Miami di Monsano il party Mai+Senza con Luca Bufarini, Loris Zerola, Luca Taruchi, Jack, Tium, Alpha. All’Ethò di Marzocca dopo la cena come sempre a ritmo di musica, con animazione sempre a cura di Cuba Caliente. Il Sui di Ancona invece è “Gdanz Special Edition”. Mentre al Sottovento di Numana la cena spettacolo d’Italia è con Oriano e Alessandrino. Appuntamento ormai classico al Kontiki by La Terrazza di San Benedetto con il sabato chic della Riviera. Al Le Gall di Porto San Giorgio serata dedicata alle donne con promozioni speciali dedicate, i suoni sono di Gianluca J, Matteo Balbi e Mat Vox. “Balla Cantando” è il titolo della serata del sabato all’U-bahn di Ancona, cena spettacolo con Tassinari / Alex Testi, per cantare e ballare dalla cena fino a tarda notte.