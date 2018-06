Dj Albertino, Borghi e Gemitaiz: ci sono notti bollenti per tutti i gusti

di Marco Chiatti

Voglia d’estate, di ballare sotto le stelle: ci siamo, è l’ora di scatenarsi sulle piste da ballo sotto le stelle. Stagione ormai avviata, meteo permettendo, ci si tuffa nel divertimento delle lunghe notti estive.Allo Shada “Stessa Spiaggia Stesso Mare”: cena spettacolo con Matteo Borghi Live, gradito protagonista di Love is in the Air. Toccherà al cantante milanese, ma come ama dire lui naturalizzato marchigiano, esibirsi nel secondo appuntamento stagionale. Scoppia il divertimento nel venerdì notte per La Terrazza di San Benedetto che propone l’appuntamento ormai consolidato “Hola Chica”. Sempre a San Benedetto, al Medusa, va in scena “Young Night Una Vita In Vacanza”. Per il Moyto Beach di Porto Sant’Elpidio due sale, doppio divertimento con Latin Style y Latin Power. Allo Chalet Del Mar di Fano, in consolle dj Nicolò, Performance Carmelo. Al Miami Club di Monsano festa di fine anno scolastico.Torna allo Shada di Civitanova Marche, stavolta da solo, direttamente da Radio Deejay Albertino. Un amore ormai storico quello del noto dj per le Marche e in particolare per Civitanova. Al Mamamia di Senigallia Gemitaiz in concerto. Il rapper romano in esclusiva a Senigallia per presentare il suo ultimo album dal titolo Davide. Poi si balla fino all’alba nel giardino di 10 mila metri quadrati. Eventi Divertenti presenta: Conero Golf Club, Sirolo, “Summer Season Opening”. Si parte dalla cena con la musica dei Pepe Nero Live, poi il party nei due ambienti. A Porto San Giorgio start per il Le Gall Bamboo Summer 2018, con una nuova gestione imprenditoriale guidata da una cordata di imprenditori uidati da Daniele Maria Angelini. Il locale sarà un enorme giardino sul mare con tante piante di bamboo come location. Dopo lo start ufficiale secondo appuntamento per Estate “DaMare” allo Chalet Beach, sul lungomare di Marina di Montemarciano, a partire dalle 21, cena spettacolo e dalle 23.45 un colorato beach party. E’ già ormai a pieno regime La Terrazza di San Benedetto. Bagni Andrea a San Benedetto propone “Uno spettacolo di cena” un must per l’Estate 2018. Opening per l’appuntamento del sabato Medusa di San Benedetto che si riaccende appunto per l’estate.