Aprono dehors, terrazze e giardini: ora la Riviera balla sotto le stelle

di Marco Chiatti

Stasera

Domani

Ultimo fine settimana di maggio che segna, considerate le previsioni meteo favorevoli, il passaggio alla stagione estiva con tanti appuntamenti by night per tutti i gusti e di grande richiamo nella Riviera.Al Sottovento di Numana va in scena “Taunus Forever”, un remember di una location sempre molto affascinante. Secondo venerdì notte per La Terrazza di San Benedetto Del Tronto che propone l’appuntamento ormai consolidato “Hola Chica”. Mentre a nord della nostra regione, Extreme Opening Party, si va anche di venerdì allo Chalet Del Mar Fano. The Big Opening per il Moyto Beach di Porto Sant’Elpidio: due sale, doppio divertimento.Opening party “Summer Eden - The Beginning” per lo Shada di Civitanova. La sua apertura significa per tanti inizio della bella stagione e divertimento sotto le stelle. Al Mia di Porto Recanati arriva un altro big delle consolle internazionali: Steve Angello, acclamato dj producer di Atene, leader delle vendite di brani e tracce per disco-clubbing. Al Mamamia di Senigallia “Apertura Giardino parte 2”. A grande richiesta e vista l’altissima affluenza di sabato scorso, il club ha deciso di regalare un’altra serata inaugurale extra. In consolle 15 dj e vocalist. Estate “DaMare” allo Chalet, sul lungomare di Marina di Montemarciano. Cena spettacolo con White Angel e Alex Effe. È già a pieno regime La Terrazza di San Benedetto. Si intitola “Uno spettacolo di cena” ed è il sabato evento Estate 2018 di Bagni Andrea a San Benedetto. Mentre al Sottovento di Numana la cena spettacolo d’Italia, ormai un classico del sabato. “Please Restart the Music” è il titolo del Medusa di San Benedetto che si riaccende per l’estate. Si balla ancora di gran ritmo al Megà di Senigallia: appuntamento dalla cena in poi, nella sala principale ospite l’orchestra Castellina Pasi, poi disco e latino. Ultimo evento stagionale per il Baladì di Torre San Patrizio, prima di passare nella omonima location in spiaggia. Ultima notte della stagione anche per l’altro complesso del divertimento Samanà - Ciao Ciao – Minuit a Colbuccaro di Corridonia.