I locali aprono giardini cortili e terrazze, ma la star è Corona al Sottovento

Il mondo dei night lovers marchigiani si avvia verso la bella stagione e le serate si alternano fra le location sotto le stelle e i locali ancora al chiuso con tanti appuntamenti e personaggi del mondo dello spettacolo per tutti i gusti da non perdere.Inaugurazione del venerdì notte per La Terrazza di San Benedetto Del Tronto. Al Sottovento di Numana va in scena “Party”, con le migliori hit dagli anni 90 ad oggi.Sarà Fabrizio Corona uno dei super ospiti di questo fine settimana e arriverà intorno all’ora di cena al Sottovento di Numana. Ci sarà spazio per capire le evoluzioni di un personaggio tanto ribelle e sui generis, quanto apprezzato dal pubblico, soprattutto femminile. Al Mamamia di Senigallia apertura giardino. 10 mila metri quadri di giardino dove ballare fino all’alba. In consolle tantissimi djs: Luca Bufarini, David Scaloni, Frankie Di Palma, Nich, Mr. Kevin, Badass Crew, Simone XSKY, Andrea Bartoccini, Andrea Mercurio, La Regina, Tium, Menca, Jack, Alpha. Il Donoma di Civitanova presenta il Vida Loca closing party, con la One Night a base di Reggaeton, Hip Hop, Pop e DanceHall più esclusiva d’Italia. Al Mia di Porto Recanati il format Mamacita approda in riva all’Adriatico per far ballare tutta la notte al suono dell’estate. Dopo l’opening della settimana scorsa San Benedetto riapre le porte all’estate La Terrazza. La movida vive e si diverte in Terrazza, con la buona musica, la bella gente e la vista speciale sulla Riviera delle Palme. Si intitola “Uno spettacolo di cena” ed è il sabato evento Estate 2018 di Bagni Andrea a San Benedetto. Quando la serata parte con il tono giusto già dalla cena, il proseguimento poi diventa tutto in discesa. All’Ethò di Marzocca grande festa di chiusura, ancora grandi emozioni. Titolo della serata “White party, metti qualcosa di bianco!” ospiti della serata Mundo Latino. Mentre al Sottovento di Numana la cena spettacolo d’Italia, con Ricky Esse resident dj. Happy Birthday Tony & Orso allo Chalet Del Mar Fano Termina la stagione invernale anche per il Mirage Disco Club di Passo San Ginesio, punto di riferimento per il divertimento all’interno della regione. Si balla di gran lena al Megà di Senigallia, al centro del ballo Baladì di Torre San Patrizio, così come nel complesso dance Samanà - Ciao Ciao – Minuit di Colbuccaro di Sforzacosta.