Civitanova Danza festeggia 25 anni con l'eccezionale ritorno dei Momics

Nozze d’argento per Civitanova Danza, dunque non poteva che essere una festa la 25esima edizione. Grandi ritorni e prime assolute con la novità di uno spettacolo in piazza, proprio per attirare un pubblico sempre più vasto, non solo la nicchia degli amanti dell’arte coreutica. E per rinsaldare sempre di più il matrimonio con la città. Gilberto Santini ha pensato ad un mix esplosivo con i Momix a fare da ingrediente principale in una doppia serata. E poi il ritorno a distanza di un quarto di secolo di Bill T. Jones e della compagnia che porta il nome di Arnie Zane. Erano stati loro, il 15 luglio del 1994, a dare il via a Civitanova Danza, primo spettacolo in assoluto della rassegna che allora vedeva la direzione di Vittoria Ottolenghi.Sarà ancora Bill T.Jones ad aprire il festival il 7 luglio al Rossini. «Si chiude così un cerchio lungo 25 anni – ha spiegato il direttore artistico – allora a Civitanova fu presentata una coreografia pioneristica sotto certi aspetti, conosciuta come una delle forze più innovative nel mondo della danza moderna. Al Rossini presenteranno in prima ed esclusiva regionale “Play & Play. An evening of movement and music”, uno spettacolo in due parti con musica eseguita dal vivo (prima quartetto e poi ottetto per archi). Bill T. Jones è vincitore di un Bessie Award, l’oscar della danza».Il 14 luglio ecco il festival nel festival con la consueta maratona nell’arco di una sola serata in tutti e tre i teatri cittadini: “Plan k” di Homo Furens al Cecchetti, coreografia per sette danzatori in cui viene rivisitato il film di Stanley Kubrick “Full Metal Jacket”; al Rossini la coreografa israeliana Noa Wertheim con la sua compagnia Vertigo Dance Company presenta il suo ultimo lavoro “One. One & One” (anche questo un ritorno,12 anni fa la compagnia ballò in spiaggia al sorgere del sole) in prima italiana in partnership con il festival Fuori Programma di Roma; al Teatro Annibal Caro “Farde-Moi” di Francesco Colaleo e Maxime Freixas in prima assoluta al termine del progetto di residenza Civitanova casa della Danza. Il 26 e 27 luglio il doppio appuntamento con i Momix. «pPresenteranno – dice ancora Santini – lo spettacolo ideato nel 2015 per il 35esimo anno di vita della compagnia. A Civitanova si celebra un altro anniversario, c’è sembrato il giusto abbinamento». Spazio alla danza italiana il 3 agosto al teatro Annibal Caro con la prima assoluta di “Erectus” della compagnia Abbondanza/Bertoni, riconosciuta come una delle realtà artistiche più prolifiche del panorama italiano.E poi i fuochi d’artificio della serata finale, l’8 agosto. In piazza XX Settembre (spettacolo gratuito) si esibiranno gli acrobati di Sonics: sospesi a 20 metri di altezza, appesi ad una grande piramide d’acciaio che farà da fulcro e collante ad acrobazie aeree e coreografie sviluppate tra cielo e terra. Accanto agli spettacoli il festival rinnova e amplia l’appuntamento con la formazione di cui è espressione il Campus Civitanova Danza per Domani che si svolge in città dal 6 all’11 agosto con la consulenza artistica di Paola Vismara e i docenti della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala e del Ballet de l’Opéra de Paris.