Da Arisa a Bennato fino ai Negrita: sarà un CaterRaduno da sballo

«Sono venti e non sono spifferi». Cinzia Poli con una delle sue battute ha presentato la nuova edizione del CaterRaduno 2018. I grandi amici di Caterpillar e Caterpillar Am celebreranno la loro ventesima festa collettiva a Senigallia il 28, 29 e 30 giugno.Massimo Cirri e Sara Zambotti, accompagnati da Paolo Labati a Marta Zoboli; e poi Filippo Solibello, Marco Ardemagni, con Claudia De Lillo e Cinzia Poli, accoglieranno il popolo dei loro fan con un programma che vedrà intrecciarsi le grandi anime della manifestazione: la tradizione dei grandi concerti, la solidarietà e il sostegno, condiviso con il massimo delle persone possibile, a Libera di don Ciotti. Edoardo Bennato, i Negrita e Arisa, saranno i protagonisti dei concerti, trasmessi in diretta su Radio2. Il primo appuntamento è per giovedì 28 alle ore 18.30 nel Piazzale della Libertà, davanti alla Rotonda con la diretta su Radio2 di Caterpillar. Alle 21.30, poi, al Teatro La Fenice, andrà in scena “Eureka”, spettacolo di Athletic Dance Theatre della Compagnia Kataklò.È uno spettacolo di teatro acrobatico che a Senigallia tenterà di coinvolgere anche il pubblico e i conduttori di Radio2, che per l’occasione magari indosseranno la calzamaglia. Venerdì 29 la giornata inizierà presto, alle 6 di mattina, con Arisa nel suggestivo concerto all’alba, dal pontile della Rotonda. Al pubblico sulla spiaggia, alle 7.45, verrà proposto un ‘Saluto collettivo al Sole’ come rito propiziatorio. Alle 18.30, nuova diretta da piazza della Libertà di Caterpillar. Il concerto dei Negrita, alle ore 22 al Foro Annonario, sarà l’unico evento a pagamento e parte del ricavato verrà devoluto all’associazione Libera, «per finanziare il nuovo progetto nazionale contro la corruzione: un numero verde, la “Linea Libera”, che sarà dedicata all’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento delle persone testimoni di fenomeni di corruzione», ha spiegato don Paolo Gasperini, portavoce di Libera a Senigallia. Sabato 30 alle ore 11, lo spettacolo ‘Le risorse umane’ al Teatro La Fenice, proporra una lettura del nostro futuro raccontato da chi sa vedere lontano. Sei esperti spiegheranno come vivremo, come viaggeremo, come passeremo il nostro tempo libero, attraverso monologhi di dieci minuti, introdotti dai conduttori di Caterpillar e di CaterpillarAm e illustrati live da Cinzia Poli. Nel pomeriggio, alle 18.30, in piazza Garibaldi torna un divertente appuntamento: il flash mob bandistico-canoro ‘Banda Libera’ con don Tonio Dell’Olio, sotto la direzione della Banda Osiris.Dieci bande cittadine hanno già dato l’adesione, ed altre se ne aggiungerano, per accompagnare i cittadini chiamati all’esecuzione di ‘Vengo anch’io. No tu no’. In piazza Garibaldi, prima del gran finale alle ore 22, al Foro Annonario, con il concerto di Edoardo Bennato a ingresso gratuito, il pubblico, indossando la maglietta di Libera, sarà chiamato a schierarsi fra chi è per la partecipazione e canterà: «Vengo anch’io» e chi è da bastian contrario urlerà: «No tu no».