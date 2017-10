Castello di Precicchie La ventunesima edizione entra nel vivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da questa sera la XXI edizione del premio cinematografico e televisivo “Castello di Precicchie” entrerà nel vivo, dopo la retrospettiva (conclusa ieri) dedicata ad Edoardo Leo in collaborazione con la biblioteca “Sassi” di Fabriano. A partire dalle ore 19 il “set” del premio cambierà, con la scena spostata tra le mura del castello della frazione fabrianese.Protagonisti assoluti i giovanissimi attori Blu Yoshimi e Luigi Fedele, che saranno presenti tra il pubblico perché a loro infatti sarà dedicata la prima serata nello spettacolare cinema incastrato tra i monti. I giovani attori dialogheranno con il pubblico, non prima però della proiezione di “Piuma”, pellicola che li vede diretti dal regista Roan Johnson. Domani sera invece (sempre a partire dalle 19 con la proiezione della pellicola “Noi e la Giulia”) ecco l’ospite “senior” della manifestazione: Edoardo Leo. Un ritorno dopo il primo passaggio datato 2003, sempre tra le mura del castello quando venne celebrato per il suo impegno come giovane attore e regista. Domenica alle 17,30 tavola rotonda su un tema di attualità “#destinazionefuturo. Cultura Turismo e Cinema: nuove prospettive per il futuro?”. In programma gli interventi di Stefania Benatti direttore Fondazione Marche Cultura, di Riccardo Maderloni presidente Gal Colli Esini San Vicino, di Lorenzo Pascali direttore Consorzio Turistico Esino Frasassi e presidente Parco Gola della Rossa e di Frasassi.Introdurrà il giornalista Rai Vincenzo Varagona.A seguire evento speciale sul connubio Cinema & Musica “ The Cinemusic Set” soundtrack del cinema d’autore eseguite dalla Concordia Jazz Orchestra. Non mancherà come di consueto il legame con l’enogastronomia con il “Precicchie Street Food” (da stasera) e la scoperta del territorio con due escursioni previste domenica a partire dalle ore 15.