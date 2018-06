Un tour in Cornovaglia sulle tracce â€‹leggendarie di Re Artù e dei cavalieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra realtà e leggenda, sulle orme di Re Artù e dei cavalieri della Tavola rotonda. Se siete appassionati di storie medievali che narrano di gesta eroiche, magie e grandi amori, un tour della Cornovaglia con tappa nei luoghi cantati nelle poesie del ciclo arturiano è ciò che fa per voi. Partendo da Londra, in otto giorni batterete il sud dell’Inghilterra passando per Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario sovrano e dove potrete ammirare le rovine del castello, proprietà di uno dei suoi condottieri, che sorge su un suggestivo promontorio a ridosso dell’Oceano Atlantico. Arriverete poi fino a Winchester e alla sua magnifica cattedrale normanna, che conserva la leggendaria Tavola Rotonda. Tour da 1.100 euro.Info www.cocktailviaggi.it