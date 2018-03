Tibet misterioso e quasi inaccessibile: che emozioni sopra qutota 3.000

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tibet, misterioso e quasi inaccessibile, conserva ancora il fascino dei leggendari racconti di viaggio ed è diventato sinonimo di monasteri spettacolari, antiche città perdute, paesaggi mozzafiato e cultura millenaria. È considerato un degno rivale dei due poli, date le dure condizioni climatiche e morfologiche, e per affrontare un viaggio in Tibet dovrete avere spirito di adattamento. Si può accedere solo via Cina o Nepal rivolgendovi a tour operator autorizzati. Con Earth viaggi, potrete visitare l’altopiano tibetano con le famose città buddiste di Lhasa, Tzetang, Gyantze e Shigatze, percorrendo itinerari sopra i 3.000 metri, con tanto di accompagnatore esperto in cultura buddista, in un tour di 13 giorni a partire da 3.650 euro.Info www.earthviaggi.it