Tra Hawaii e Nuova Zelanda tutto â€‹lo splendore dell'arcipelago di Samoa

Le isole vulcaniche di Samoa si trovano a metà strada tra le Hawaii e la Nuova Zelanda e i due atolli principali, Upolu e Savai’i, costituiscono la maggior parte della terraferma. Per il resto, questo paradiso polinesiano ancora praticamente intatto, è circondato da isole per la quasi totalità disabitate che contribuiscono a connotare un ambiente naturale tra i più suggestivi del mondo. Oltre alle meravigliose spiagge, alcune perfette per la balneazione, altre per lo snorkeling, l’arcipelago ha molto altro da offrire: la lussureggiante foresta pluviale e i campi di lava vulcanica rendono Samoa il posto ideale per fare escursioni a piedi, o anche in kayak. Con Atacama viaggi, potrete pernottare al Siufaga Beach Resort di Savai’i a partire da 80 euro a notte.Info www.atacama.it