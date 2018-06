Sotto le stelle del deserto del Sahara: snowboard sulle dune del Marocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’oasi per il glamping tra le dune del Sahara. Trascorrete due notti sotto le stelle al Desert Camp Deluxe in Marocco, un campeggio dove le tende, però, sono allestite con massima cura dei dettagli per garantire lusso e comfort. Potrete cimentarvi con il duneboard, ovvero lo snowboard sulla sabbia, e trascorrerete un’intera giornata nel deserto, con tanto di escursione in sella a un cammello. Per una delle due notti previste nel pacchetto, sarete ospitati in una tipica guest house kasba nella Valle del Draa, e potrete scegliere le vostra preferita tra la gamma di abitazioni offerte. La sera, vi godrete ricchi aperitivi mentre il sole tramonta dietro le dune, infuocando il cielo. Il costo di questa avventura da Mille e una notte è di 810 euro a persona.Info www.wildmorocco.com