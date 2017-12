Sdraiati su un'amaca sotto un cielo di stelle nel paradiso di San Blas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa ne pensate di iniziare il nuovo anno in uno degli ultimi paradisi terrestri rimasti, sdraiati su un’amaca sotto un cielo di stelle? Un sogno che può diventare realtà a San Blas, arcipelago panamense che comprende 378 atolli, di cui solo 49 abitati. Circondati dal cristallino mare dei Caraibi, potrete soggiornare nelle imbarcazioni messe a disposizione dai proprietari nelle «sailing areas», godendovi le escursioni nella natura selvaggia e le immersioni tra creature marine uniche. Un Capodanno rigenerante per staccare dallo stress e immergervi in un mondo di pace in via d’estinzione. Il sito Oceantrips.com offre una lista di imbarcazioni su cui pernottare, come il monohull H2O, che ospita quattro persone e costa 160 euro al giorno a persona.Info www.oceantrips.com