La regina di Saba con il cappellone icona del fascino di Montegiorgio

Quella donna in rosso, col cappellone di paglia in testa, che guada un fiume fieramente in groppa a un cavallo, è la prima figura che attrae lo sguardo mentre entriamo nella Cappella farfense, a Montegiorgio, nel Fermano. Lei è la regina di Saba, una delle protagoniste del film in costume che si proietta da sei secoli sulle pareti del sepolcro dei montegiorgesi illustri. Le otto vele della volta, scandite da costoloni decorati, raccontano a noi increduli, su due registri sovrapposti, la leggenda della Croce di Cristo. Ma al piacere della contemplazione di questa sequenza di immagini, si deve anteporre la conoscenza dei dati, rivolgendosi a una guida esperta, o alle informazioni in Rete. Altrimenti, come si potrebbero decodificare le immagini? Meglio avere una didascalia. Il registro superiore di questa doppia striscia di Biblia pauperum, è dominata dalla morte di Adamo, in un scena di espressionismo drammatico, dominata dalla donna che si strattona le lunghe chiome rosse, in segno di disperazione. E intanto il figlio terzogenito della prima coppia del mondo, Seth, pianta sul corpo del padre il rametto dell’Albero del Bene e del Male che, crescendo, darà origine all’arbusto da cui sarà tratto il legno per la Croce di Cristo.Lo stato degli affreschi, datati da alcuni storici attorno al 1425, a opera del ferrarese Antonio Alberti, è tale che, al netto delle lacune operate dal tempo, è ancora ben apprezzabile la narrazione: Salomone di quell’albero cresciuto sul corpo di Adamo avrebbe fatto trave del tempio di Gerusalemme. Ma inutilizzabile allo scopo, fu sotterrato e riesumato dagli ebrei per farne la croce di Cristo. E solo la costanza di Elena, la madre di Costantino il Grande, fu capace di scovare colui, l’ebreo Giuda Ciriaco, che l’avrebbe dissepolto, colui che, convertito alla religione di Cristo, divenne patrono di Ancona. Per visite, tel. 0734 952067 Uff. Turistico (9-13, lunedì-sabato). Archeoclub 331 8175375.Montegiorgio sorge su di un colle al centro della media valle del fiume Tenna. Una posizione dominante che spazia dal Monte Conero a nord, i Monti Sibillini ad ovest, il Gran Sasso a sud e il Mare Adriatico ad est. Dista 20 km da Fermo, 30 km da Civitanova Marche, 35 km da Macerata e 80 km da Ascoli Piceno.Su di una parete della cappella farfense, è affrescato san Francesco. I Francescani, cui era stata affidata la chiesa di Montegiorgio, vollero che qui fosse narrata la Leggenda della Vera Croce, perché il Santo di Assisi aveva ricevuto le stimmate il 14 settembre, giorno dedicato alla Croce.La chiesa di Sant’Andrea, nel prezioso interno barocco, conserva la pala d’altare della Madonna dell’Umiltà, di Francescuccio Ghissi da Fabriano, risalente al 1374 (vi si legge: «Hoc opus fecit et dipinsit Franciscutius Ghissi de Fabrianio sub anno domini MCCCLXXIV»). In condizioni di conservazione quasi perfette, la tavola raffigura La Vergine su fondo dorato cosparso di stelle, seduta, sotto un arco, su un cuscino posto sul pavimento. Ha il Bambino al petto in atto di succhiare e manda tutt’attorno raggi di luce, avendo sotto di sé dipinta la luna.Progettato dall’architetto Giuseppe Sabbatini, al posto del vecchio palazzo comunale, il teatro di Montegiorgio fu collaudato nel 1889. Chiamato prima Teatro dell’Aquila, poi intitolato a Verdi, fu solo nel 1945 dedicato a perpetuare il nome del musicista montegiorgese Domenico Alaleona. L’8 settembre di quell’anno cantò in questo teatro il grande Beniamino Gigli. Capace di contenere 300 spettatori, è tuttora in uso. Comune Montegiorgio, tel. 0734 952067, www.comune.montegiorgio.fm.it.Info www.teatroalaleona.it.Con tanto godimento degli occhi, si può cedere anche alla gola, assaggiando il caciù o calcione, dolce tipico montegiorgiese, originariamente ripieno di fave macinate o ceci e formaggio, oggi arricchito di cacao. Tutelato da Denominazione Comunale di Origine, si affianca al pristincu (o pistrincu), dolce natalizio a base di fichi secchi, mandorle, pinoli, noci, uva passa, cacao e miele. Da accompagnare di rigore con mistrà e anisetta, fatto con l’anice stellato dei Sibillini. O meglio, con il vino cotto, specialità marchigiana per intenditori.