L'isola di Antigua paradiso perfetto per lasciarsi alle spalle l'inverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’isola per tutte le stagioni, ma perfetta, in questo periodo, per lasciarsi alle spalle il freddo inverno. Benvenuti ad Antigua! I suoi 27 gradi di media a dicembre e il clima secco sono ideali per godersi al meglio le calette di finissima sabbia bianca e le acque cristalline ricche di pesci tropicali. Il tutto incorniciato da verdi colline da esplorare per scoprire il passato coloniale dell’isola.È una delle Piccole Antille sorte in mezzo al mare dei Caraibi, un lembo di terra abitato soltanto da 80.000 persone ma così ricco di meraviglie da sembrare irreale. Con Hotelplan potrete soggiornare al Pinapple Beach Club, resort sulla suggestiva spiaggia di Long Bay, per nove giorni e sette notti, da 2.988 euro. Partenza il 29 dicembre da Milano Malpensa.Info www.hotelplan.it